https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812315123.html
Аэрофлот предоставит скидки на осенние рейсы по России
Аэрофлот предоставит скидки на осенние рейсы по России - РИА Новости, 26.08.2022
Аэрофлот предоставит скидки на осенние рейсы по России
Аэрофлот предоставит скидки до 50% на полёты, совершенные с 1 сентября по 30 ноября 2022 года по внутрироссийским направлениям, сообщает компания. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:49
2022-08-26T14:49
2022-08-26T14:49
россия
аэрофлот
скидки
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Аэрофлот предоставит скидки до 50% на полёты, совершенные с 1 сентября по 30 ноября 2022 года по внутрироссийским направлениям, сообщает компания.Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и городами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.В акции участвуют тарифы экономического класса.Авиабилеты со скидками можно приобрести с 26 августа по 2 сентября 2022 года.Акция распространяется на собственные рейсы Аэрофлота, а также рейсы авиакомпании "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.
https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, скидки