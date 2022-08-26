https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812315123.html

Аэрофлот предоставит скидки на осенние рейсы по России

Аэрофлот предоставит скидки на осенние рейсы по России - РИА Новости, 26.08.2022

Аэрофлот предоставит скидки на осенние рейсы по России

Аэрофлот предоставит скидки до 50% на полёты, совершенные с 1 сентября по 30 ноября 2022 года по внутрироссийским направлениям, сообщает компания. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:49

2022-08-26T14:49

2022-08-26T14:49

россия

аэрофлот

скидки

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Аэрофлот предоставит скидки до 50% на полёты, совершенные с 1 сентября по 30 ноября 2022 года по внутрироссийским направлениям, сообщает компания.Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и городами России. Также тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.В акции участвуют тарифы экономического класса.Авиабилеты со скидками можно приобрести с 26 августа по 2 сентября 2022 года.Акция распространяется на собственные рейсы Аэрофлота, а также рейсы авиакомпании "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.

https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300315.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот, скидки