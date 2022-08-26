https://ria.ru/20220826/abkhaziya-1812224479.html
Сотрудники МЧС Абхазии спасли россиян, уплывших слишком далеко в море
Сотрудники МЧС Абхазии спасли россиян, уплывших слишком далеко в море - РИА Новости, 26.08.2022
Сотрудники МЧС Абхазии спасли россиян, уплывших слишком далеко в море
Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух жителей Липецка, которых во время купания в море отнесло слишком далеко от берега, сообщает пресс-служба спасательного... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:26
2022-08-26T10:26
2022-08-26T10:27
туризм
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СУХУМ, 26 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух жителей Липецка, которых во время купания в море отнесло слишком далеко от берега, сообщает пресс-служба спасательного ведомства республики.Купаясь в Сухумской бухте, Валерий Дерюгин и Михаил Алиев заплыли от берега на расстояние более двух километров. Обеспокоенные родственники россиян обратились к спасателям."Катер ГИМС МЧС РА вышел в море и в течение 30 минут вел поиски. Россиян обнаружили и доставили на берег", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что жизни туристов ничего не угрожает.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, россия
Туризм, Туризм, Абхазия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, туристы, Россия
10:26 26.08.2022 (обновлено: 10:27 26.08.2022)
Сотрудники МЧС Абхазии спасли россиян, уплывших слишком далеко в море
Сотрудники МЧС Абхазии спасли туристов из Липецка, унесенных на два километра от берега