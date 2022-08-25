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Украинским работникам разрешат выезд из страны на неделю под залог - РИА Новости, 25.08.2022
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Украинским работникам разрешат выезд из страны на неделю под залог
Украинским работникам разрешат выезд из страны на неделю под залог - РИА Новости, 25.08.2022
Украинским работникам разрешат выезд из страны на неделю под залог
С 1 сентября военнообязанным работникам можно будет выезжать за границу Украины в командировку под залог 200 тысяч гривен (более 5,4 тысячи долларов), сообщил... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:28
2022-08-25T20:28
в мире
украина
министерство обороны украины
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. С 1 сентября военнообязанным работникам можно будет выезжать за границу Украины в командировку под залог 200 тысяч гривен (более 5,4 тысячи долларов), сообщил украинский телеканал ICTV со ссылкой на решение Кабинета министров страны.Как уточняется, максимальная длительность командировки не должна превышать одну неделю, при этом компания или предприниматель обязаны предоставить налоговую отчетность, не иметь задолженности по социальному страхованию и выплачивать среднюю заработную плату не менее 20 тысяч гривен (542 доллара) в месяц, в командировку смогут одновременно выехать не более 10% общего количества работников, но не более 10 человек."За каждого сотрудника предприниматель вносит 200 тысяч гривен (5420 долларов) залога, которые будут возвращены только после того, как работник вернется на Украину. В противном случае средства будут перечислены на нужды минобороны Украины, а предприятие не сможет больше оформить такие разрешения, действующие же будут аннулированы", - говорится в сообщении.Руководитель совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский назвал сумму залога неподъемной для большинства предпринимателей, в особенности для представителей малого и среднего бизнеса, для которых, по его словам, в основном и готовилось данное решение."Та редакция, которая обговаривалась и была одобрена, предлагала (залог) 200 тысяч (гривен). Бизнес был готов вносить средства, но речь шла о значительно меньших суммах", - заявил он в эфире ICTV.Забловский сказал, что в случае выезда за границу десяти сотрудников придется заморозить значительную сумму денег в условиях дефицита ликвидности на Украине, что для малого и среднего бизнеса страны сейчас нереально. Кроме того, по словам Забловского, планка средней зарплаты в 20 тысяч гривен завышена минимум на 50%, а срок выезда за границу до семи дней во многих случаях не позволяет успешно вести переговоры.
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/gd-1812167319.html
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в мире, украина, министерство обороны украины
В мире, Украина, Министерство обороны Украины
20:28 25.08.2022
 
Украинским работникам разрешат выезд из страны на неделю под залог

На Украине военнообязанные работники смогут выехать за рубеж на неделю под залог

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. С 1 сентября военнообязанным работникам можно будет выезжать за границу Украины в командировку под залог 200 тысяч гривен (более 5,4 тысячи долларов), сообщил украинский телеканал ICTV со ссылкой на решение Кабинета министров страны.
Как уточняется, максимальная длительность командировки не должна превышать одну неделю, при этом компания или предприниматель обязаны предоставить налоговую отчетность, не иметь задолженности по социальному страхованию и выплачивать среднюю заработную плату не менее 20 тысяч гривен (542 доллара) в месяц, в командировку смогут одновременно выехать не более 10% общего количества работников, но не более 10 человек.
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"За каждого сотрудника предприниматель вносит 200 тысяч гривен (5420 долларов) залога, которые будут возвращены только после того, как работник вернется на Украину. В противном случае средства будут перечислены на нужды минобороны Украины, а предприятие не сможет больше оформить такие разрешения, действующие же будут аннулированы", - говорится в сообщении.
Руководитель совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский назвал сумму залога неподъемной для большинства предпринимателей, в особенности для представителей малого и среднего бизнеса, для которых, по его словам, в основном и готовилось данное решение.
"Та редакция, которая обговаривалась и была одобрена, предлагала (залог) 200 тысяч (гривен). Бизнес был готов вносить средства, но речь шла о значительно меньших суммах", - заявил он в эфире ICTV.
Забловский сказал, что в случае выезда за границу десяти сотрудников придется заморозить значительную сумму денег в условиях дефицита ликвидности на Украине, что для малого и среднего бизнеса страны сейчас нереально. Кроме того, по словам Забловского, планка средней зарплаты в 20 тысяч гривен завышена минимум на 50%, а срок выезда за границу до семи дней во многих случаях не позволяет успешно вести переговоры.
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