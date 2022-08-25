https://ria.ru/20220825/zaes-1812201991.html

Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС

Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022

Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС

В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T23:19

2022-08-25T23:19

2022-08-25T23:19

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, запорожская аэс