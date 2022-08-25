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Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС
Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС
В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:19
2022-08-25T23:19
2022-08-25T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС
Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС
Сенатор Джабаров: в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда обстреливают ЗАЭС