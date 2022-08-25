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Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/zaes-1812201991.html
Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС
Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС
В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:19
2022-08-25T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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в мире, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС
23:19 25.08.2022
 
Сенатор: в ближайшее время будут подавлены точки, откуда обстреливают ЗАЭС

Сенатор Джабаров: в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда обстреливают ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭС
 
 
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