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Защита ЗАЭС обеспечивается благодаря российским военным, заявили в Госдуме

Защита ЗАЭС обеспечивается благодаря российским военным, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.08.2022

Защита ЗАЭС обеспечивается благодаря российским военным, заявили в Госдуме

Только благодаря самоотверженности военнослужащих РФ обеспечивается безопасность объектов Запорожской АЭС и Энергодара, говорится в заявлении Совета ГД. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:57

2022-08-25T16:57

2022-08-25T16:57

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Только благодаря самоотверженности военнослужащих РФ обеспечивается безопасность объектов Запорожской АЭС и Энергодара, говорится в заявлении Совета ГД."Только благодаря самоотверженности российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине, до настоящего времени удается обеспечивать необходимую защиту основных объектов ЗАЭС и близлежащего города Энергодара", - отмечается в документе.В заявлении говорится, что атаки на Запорожскую АЭС являются нарушением гуманитарного права."Террористические по своей сути нападения на ЗАЭС являются нарушениями международного гуманитарного права, что влечет ответственность причастных государств и политиков, которые отдают преступные приказы и их исполняют", - уточняется в заявлении.Ранее Совет Думы по итогам заседания в четверг призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС, подтвердил готовность России сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на станцию, говорится в заявлении Совета Госдумы. Также думский Совет потребовал прекратить поставки на Украину вооружений, при помощи которого создается риск возникновения ядерной катастрофы.Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного Совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин созвал глав парламентский фракций для совещания по вопросу необходимости проведения Совета Думы из-за обстановки на ЗАЭС. Распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета спикер палаты подписал в понедельник, 22 августа.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, энергодар, госдума рф, магатэ, геннадий зюганов, вячеслав володин, запорожская область, россия, украина