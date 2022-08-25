Защита ЗАЭС обеспечивается благодаря российским военным, заявили в Госдуме
В ГД заявили, что защита ЗАЭС обеспечивается благодаря самоотверженности ВС России
Запорожская АЭС в Энергодаре . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Только благодаря самоотверженности военнослужащих РФ обеспечивается безопасность объектов Запорожской АЭС и Энергодара, говорится в заявлении Совета ГД.
"Только благодаря самоотверженности российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине, до настоящего времени удается обеспечивать необходимую защиту основных объектов ЗАЭС и близлежащего города Энергодара", - отмечается в документе.
В заявлении говорится, что атаки на Запорожскую АЭС являются нарушением гуманитарного права.
"Террористические по своей сути нападения на ЗАЭС являются нарушениями международного гуманитарного права, что влечет ответственность причастных государств и политиков, которые отдают преступные приказы и их исполняют", - уточняется в заявлении.
Ранее Совет Думы по итогам заседания в четверг призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС, подтвердил готовность России сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на станцию, говорится в заявлении Совета Госдумы. Также думский Совет потребовал прекратить поставки на Украину вооружений, при помощи которого создается риск возникновения ядерной катастрофы.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного Совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин созвал глав парламентский фракций для совещания по вопросу необходимости проведения Совета Думы из-за обстановки на ЗАЭС. Распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета спикер палаты подписал в понедельник, 22 августа.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.