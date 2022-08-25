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Защита ЗАЭС обеспечивается благодаря российским военным, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.08.2022
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Защита ЗАЭС обеспечивается благодаря российским военным, заявили в Госдуме
Защита ЗАЭС обеспечивается благодаря российским военным, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.08.2022
Защита ЗАЭС обеспечивается благодаря российским военным, заявили в Госдуме
Только благодаря самоотверженности военнослужащих РФ обеспечивается безопасность объектов Запорожской АЭС и Энергодара, говорится в заявлении Совета ГД. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:57
2022-08-25T16:57
в мире
запорожская аэс
энергодар
госдума рф
магатэ
геннадий зюганов
вячеслав володин
запорожская область
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Только благодаря самоотверженности военнослужащих РФ обеспечивается безопасность объектов Запорожской АЭС и Энергодара, говорится в заявлении Совета ГД."Только благодаря самоотверженности российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине, до настоящего времени удается обеспечивать необходимую защиту основных объектов ЗАЭС и близлежащего города Энергодара", - отмечается в документе.В заявлении говорится, что атаки на Запорожскую АЭС являются нарушением гуманитарного права."Террористические по своей сути нападения на ЗАЭС являются нарушениями международного гуманитарного права, что влечет ответственность причастных государств и политиков, которые отдают преступные приказы и их исполняют", - уточняется в заявлении.Ранее Совет Думы по итогам заседания в четверг призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС, подтвердил готовность России сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на станцию, говорится в заявлении Совета Госдумы. Также думский Совет потребовал прекратить поставки на Украину вооружений, при помощи которого создается риск возникновения ядерной катастрофы.Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного Совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин созвал глав парламентский фракций для совещания по вопросу необходимости проведения Совета Думы из-за обстановки на ЗАЭС. Распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета спикер палаты подписал в понедельник, 22 августа.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, запорожская аэс, энергодар, госдума рф, магатэ, геннадий зюганов, вячеслав володин, запорожская область, россия, украина
В мире, Запорожская АЭС, Энергодар, Госдума РФ, МАГАТЭ, Геннадий Зюганов, Вячеслав Володин, Запорожская область, Россия, Украина
16:57 25.08.2022
 
Защита ЗАЭС обеспечивается благодаря российским военным, заявили в Госдуме

В ГД заявили, что защита ЗАЭС обеспечивается благодаря самоотверженности ВС России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Только благодаря самоотверженности военнослужащих РФ обеспечивается безопасность объектов Запорожской АЭС и Энергодара, говорится в заявлении Совета ГД.
"Только благодаря самоотверженности российских военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине, до настоящего времени удается обеспечивать необходимую защиту основных объектов ЗАЭС и близлежащего города Энергодара", - отмечается в документе.
Энергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
16:08
Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать прекращения обстрелов ЗАЭС
В заявлении говорится, что атаки на Запорожскую АЭС являются нарушением гуманитарного права.
"Террористические по своей сути нападения на ЗАЭС являются нарушениями международного гуманитарного права, что влечет ответственность причастных государств и политиков, которые отдают преступные приказы и их исполняют", - уточняется в заявлении.
Ранее Совет Думы по итогам заседания в четверг призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС, подтвердил готовность России сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на станцию, говорится в заявлении Совета Госдумы. Также думский Совет потребовал прекратить поставки на Украину вооружений, при помощи которого создается риск возникновения ядерной катастрофы.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
13:24
Глава МАГАТЭ заявил о скорой договоренности по доступу миссии на ЗАЭС
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного Совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин созвал глав парламентский фракций для совещания по вопросу необходимости проведения Совета Думы из-за обстановки на ЗАЭС. Распоряжение о проведении внеочередного заседания Совета спикер палаты подписал в понедельник, 22 августа.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
16:52Специальная военная операция на Украине
Макрон призвал главу МАГАТЭ к скорейшей отправке миссии на ЗАЭС
 
В миреЗапорожская АЭСЭнергодарГосдума РФМАГАТЭГеннадий ЗюгановВячеслав ВолодинЗапорожская областьРоссияУкраина
 
 
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