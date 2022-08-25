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Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать прекращения обстрелов ЗАЭС
Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать прекращения обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022
Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать прекращения обстрелов ЗАЭС
Совет Госдумы обратился к ООН и МАГАТЭ с просьбой поспособствовать немедленному прекращению обстрелов Запорожской АЭС, сообщается в Telegram-канале нижней... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:08
2022-08-25T16:08
2022-08-25T17:51
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Совет Госдумы обратился к ООН и МАГАТЭ с просьбой поспособствовать немедленному прекращению обстрелов Запорожской АЭС, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.Кроме того, Совет Думы потребовал от межпарламентских организаций, ООН и МАГАТЭ дать оценку преступным действиям Киева.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.Накануне Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую возглавит он лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, энергодар, оон, магатэ, запорожская аэс, госдума рф
В мире, Украина, Энергодар, ООН, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Госдума РФ
16:08 25.08.2022 (обновлено: 17:51 25.08.2022)
Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать прекращения обстрелов ЗАЭС
В Совете Госдумы призвали ООН и МАГАТЭ потребовать прекратить обстрелы Запорожской АЭС