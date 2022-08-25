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На Запорожской АЭС сработали системы безопасности - РИА Новости, 25.08.2022
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На Запорожской АЭС сработали системы безопасности
На Запорожской АЭС сработали системы безопасности - РИА Новости, 25.08.2022
На Запорожской АЭС сработали системы безопасности
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было произведено переподключение, сообщил глава... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:41
2022-08-25T14:41
запорожская аэс
в мире
энергодар
херсонская область
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было произведено переподключение, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.Днем в четверг перебои с энергоснабжение произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, сообщали власти города."В то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", - написал Волга в официальном Telegram-канале Энергодара.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220825/zaes-1811983930.html
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херсонская область
запорожская область
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запорожская аэс, в мире, энергодар, херсонская область , запорожская область, украина
Запорожская АЭС, В мире, Энергодар, Херсонская область , Запорожская область, Украина
14:41 25.08.2022
 
На Запорожской АЭС сработали системы безопасности

Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения в области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было произведено переподключение, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
Днем в четверг перебои с энергоснабжение произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, сообщали власти города.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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В Запорожской области предупредили ЕС о последствиях атак Украины на ЗАЭС
"В то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", - написал Волга в официальном Telegram-канале Энергодара.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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