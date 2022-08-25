https://ria.ru/20220825/zaes-1812096678.html

На Запорожской АЭС сработали системы безопасности

На Запорожской АЭС сработали системы безопасности - РИА Новости, 25.08.2022

На Запорожской АЭС сработали системы безопасности

Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было произведено переподключение, сообщил глава... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:41

2022-08-25T14:41

2022-08-25T14:41

запорожская аэс

в мире

энергодар

херсонская область

запорожская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было произведено переподключение, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.Днем в четверг перебои с энергоснабжение произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, сообщали власти города."В то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", - написал Волга в официальном Telegram-канале Энергодара.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220825/zaes-1811983930.html

https://ria.ru/20220824/zaes-1811923548.html

энергодар

херсонская область

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

запорожская аэс, в мире, энергодар, херсонская область , запорожская область, украина