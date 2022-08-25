https://ria.ru/20220825/zaes-1812096678.html
На Запорожской АЭС сработали системы безопасности
На Запорожской АЭС сработали системы безопасности - РИА Новости, 25.08.2022
На Запорожской АЭС сработали системы безопасности
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было произведено переподключение, сообщил глава... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:41
2022-08-25T14:41
2022-08-25T14:41
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было произведено переподключение, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.Днем в четверг перебои с энергоснабжение произошли на территории Запорожской и Херсонской областей. Причина - короткое замыкание в сети после обстрелов украинских войск и пожаров в Энергодаре, сообщали власти города."В то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", - написал Волга в официальном Telegram-канале Энергодара.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220825/zaes-1811983930.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Запорожской АЭС сработали системы безопасности
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения в области