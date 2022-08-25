https://ria.ru/20220825/zaes-1812073311.html
МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС с миссией до 5 сентября, сообщили СМИ
МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС с миссией до 5 сентября, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2022
МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС с миссией до 5 сентября, сообщили СМИ
В миссию МАГАТЭ на ЗАЭС войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и эксперты по безопасности для оценки обстрелов... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:37
2022-08-25T13:37
2022-08-25T13:57
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В миссию МАГАТЭ на ЗАЭС войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и эксперты по безопасности для оценки обстрелов АЭС, передает агентство Блумберг.По данным источников агентства, изначально МАГАТЭ хотело получить доступ к Запорожской АЭС чтобы проверить, что "запасы обогащенного урана не пропали"."Включение экспертов по безопасности позволит агентству потенциально провести экспертно-медицинскую оценку обстрела станции, которая может быть использована для привлечения атаковавших к ответственности", - говорится в сообщении агентства.Сообщается, что в агентстве хотят провести миссию на ЗАЭС до 5 сентября. До начала спецоперации МАГАТЭ планировало 5 сентября направить экспертов на Запорожскую АЭС для проведения первой за 16 лет оценки безопасности электростанции, миссия должна была продлиться две недели.
https://ria.ru/20220825/zaes-1811983930.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, запорожская аэс, магатэ, украина, запорожская область
В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Украина, Запорожская область
13:37 25.08.2022 (обновлено: 13:57 25.08.2022)
МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС с миссией до 5 сентября, сообщили СМИ
Bloomberg: МАГАТЭ хочет до 5 сентября направить на ЗАЭС экспертов для оценки обстрелов