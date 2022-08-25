https://ria.ru/20220825/zaes-1812067048.html

Глава МАГАТЭ заявил о скорой договоренности по доступу миссии на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил о скорой договоренности по доступу миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022

Глава МАГАТЭ заявил о скорой договоренности по доступу миссии на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:24

2022-08-25T13:24

2022-08-25T14:04

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ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что договоренность по доступу к Запорожской АЭС близка: Москва и Киев согласны с необходимостью того, чтобы туда в ближайшие дни отправилась миссия МАГАТЭ.Гросси находится с рабочей поездкой в Париже. Утром в четверг его принял президент Франции Эммануэль Макрон, они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда."Мы уже очень, очень близки к этому (достижению соглашения по доступу к ЗАЭС)... Попасть туда крайне сложно, необходимо обеспечить безопасность этой миссии. И мы должны определить все условия этой миссии", - сказал Гросси в интервью французскому телеканалу France 24.По его словам, отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна состояться в ближайшее время."Киев с этим согласен, Москва согласна, и мы рассчитываем попасть туда очень, очень скоро. В течение ближайших дней", - отметил он.По словам Гросси, МАГАТЭ находится в постоянном контакте по этому вопросу как с Россией, так и с Украиной."Мы – международная организация. Мы должны говорить со всеми сторонами", - добавил глава МАГАТЭ.В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220824/zaes-1811946044.html

https://ria.ru/20220824/zaderzhanie-1811857408.html

https://ria.ru/20220824/zaes-1811910832.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, запорожская аэс, эммануэль макрон, москва, париж, франция