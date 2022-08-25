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В Запорожской области предупредили ЕС о последствиях атак Украины на ЗАЭС
В Запорожской области предупредили ЕС о последствиях атак Украины на ЗАЭС - РИА Новости, 25.08.2022
В Запорожской области предупредили ЕС о последствиях атак Украины на ЗАЭС
Остановка Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны Украины грозит срывом поставок электроэнергии в страны Евросоюза, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T06:05
2022-08-25T06:05
2022-08-25T09:48
в мире
энергодар
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Остановка Запорожской АЭС из-за обстрелов со стороны Украины грозит срывом поставок электроэнергии в страны Евросоюза, заявил РИА Новости член главного совета областной администрации Владимир Рогов.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села. При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую возглавит он лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.
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в мире, энергодар, европа, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Европа, Запорожская АЭС
06:05 25.08.2022 (обновлено: 09:48 25.08.2022)
В Запорожской области предупредили ЕС о последствиях атак Украины на ЗАЭС
Член ГСА Запорожья Рогов: обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕС