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Путин поздравил актрису Маргариту Терехову с юбилеем - РИА Новости, 25.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220825/yubiley-1812022937.html
Путин поздравил актрису Маргариту Терехову с юбилеем
Путин поздравил актрису Маргариту Терехову с юбилеем - РИА Новости, 25.08.2022
Путин поздравил актрису Маргариту Терехову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Маргариту Терехову, отметив ее блистательный талант и мастерство, соответствующая... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:23
2022-08-25T15:26
россия
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маргарита терехова
владимир путин
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Маргариту Терехову, отметив ее блистательный талант и мастерство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Маргарита Терехова отмечает в четверг 80-летие."От души поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. За годы творчества Вы вписали яркие строки в историю отечественного кинематографа, своим блистательным, самобытным талантом и мастерством заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. И сегодня фильмы с Вашим участием по праву пользуются заинтересованным вниманием ценителей искусства", - говорится в сообщении.Президент пожелал актрисе всего наилучшего.Маргарита Терехова – народная артистка России (1996). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002).
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россия, москва, маргарита терехова, владимир путин, культура, новости культуры
Россия, Москва, Маргарита Терехова, Владимир Путин, Культура, Культура, Новости культуры
11:23 25.08.2022 (обновлено: 15:26 25.08.2022)
 
Путин поздравил актрису Маргариту Терехову с юбилеем

Путин поздравил актрису Маргариту Терехову с юбилеем, отметив ее талант и мастерство

© Ленфильм (1977)Кадр из фильма "Собака на сене"
Кадр из фильма Собака на сене
© Ленфильм (1977)
Кадр из фильма "Собака на сене". Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Маргариту Терехову, отметив ее блистательный талант и мастерство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Маргарита Терехова отмечает в четверг 80-летие.
"От души поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. За годы творчества Вы вписали яркие строки в историю отечественного кинематографа, своим блистательным, самобытным талантом и мастерством заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. И сегодня фильмы с Вашим участием по праву пользуются заинтересованным вниманием ценителей искусства", - говорится в сообщении.
Президент пожелал актрисе всего наилучшего.
Маргарита Терехова – народная артистка России (1996). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002).
Актриса Маргарита Терехова - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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