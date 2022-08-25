https://ria.ru/20220825/yubiley-1812022937.html

Путин поздравил актрису Маргариту Терехову с юбилеем

Путин поздравил актрису Маргариту Терехову с юбилеем - РИА Новости, 25.08.2022

Путин поздравил актрису Маргариту Терехову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Маргариту Терехову, отметив ее блистательный талант и мастерство, соответствующая... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:23

2022-08-25T11:23

2022-08-25T15:26

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Маргариту Терехову, отметив ее блистательный талант и мастерство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Маргарита Терехова отмечает в четверг 80-летие."От души поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. За годы творчества Вы вписали яркие строки в историю отечественного кинематографа, своим блистательным, самобытным талантом и мастерством заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. И сегодня фильмы с Вашим участием по праву пользуются заинтересованным вниманием ценителей искусства", - говорится в сообщении.Президент пожелал актрисе всего наилучшего.Маргарита Терехова – народная артистка России (1996). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, маргарита терехова, владимир путин, культура, новости культуры