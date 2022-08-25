https://ria.ru/20220825/yaponiya-1812018637.html

Туроператоры назвали стоимость путешествия в Японию

Туроператоры назвали стоимость путешествия в Японию - РИА Новости, 25.08.2022

Туроператоры назвали стоимость путешествия в Японию

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Японии, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:16

2022-08-25T18:16

2022-08-25T18:16

туризм

новости - туризм

япония

москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

авиабилеты

туризм

туристы

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Японии, сообщает АТОР.Сейчас бронируются места в группах на сезон цветения красных кленов — с заездами в конце октября — ноябре, говорят в ассоциации. Стоимость путевки на девять дней стартует от 230 тысяч рублей за двоих. Авиаперелет оплачивается отдельно.По данным представителей отрасли, спрос на направление после открытия страны для туристов 10 июня постепенно восстанавливается. В июле зафиксировано 800 прибытий из России.Однако показатели далеки от допандемийного уровня, говорят эксперты. Причина — ковидные ограничения (в страну пускают только организованные тургруппы и при наличии отрицательного ПЦР-теста, если нет сертификата о прививке тремя дозами признанных Японией вакцин), а также отсутствие прямых рейсов и высокие цены на авиабилеты."В сравнении с 2019 годом наземное обслуживание в Японии практически не подорожало. А вот билеты — да, причем в 1,5-2 раза, — отмечают в АТОР. — Сейчас добраться до Японии можно с пересадкой на рейсах Emirates, Etihad, Turkish, Qatar. Как правило, перелет в обе стороны из Москвы обходится в 80-100 тысяч рублей на одного человека".Зато за визу можно не переживать: документ без проблем оформляют в течение пяти-семи рабочих дней.

https://ria.ru/20220824/yaponiya-1811761760.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, япония, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), авиабилеты, туризм, туристы