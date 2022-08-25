https://ria.ru/20220825/yaponiya-1812018637.html
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Японию
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Японию - РИА Новости, 25.08.2022
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Японию
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Японии, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:16
2022-08-25T18:16
2022-08-25T18:16
туризм
новости - туризм
япония
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Японии, сообщает АТОР.Сейчас бронируются места в группах на сезон цветения красных кленов — с заездами в конце октября — ноябре, говорят в ассоциации. Стоимость путевки на девять дней стартует от 230 тысяч рублей за двоих. Авиаперелет оплачивается отдельно.По данным представителей отрасли, спрос на направление после открытия страны для туристов 10 июня постепенно восстанавливается. В июле зафиксировано 800 прибытий из России.Однако показатели далеки от допандемийного уровня, говорят эксперты. Причина — ковидные ограничения (в страну пускают только организованные тургруппы и при наличии отрицательного ПЦР-теста, если нет сертификата о прививке тремя дозами признанных Японией вакцин), а также отсутствие прямых рейсов и высокие цены на авиабилеты."В сравнении с 2019 годом наземное обслуживание в Японии практически не подорожало. А вот билеты — да, причем в 1,5-2 раза, — отмечают в АТОР. — Сейчас добраться до Японии можно с пересадкой на рейсах Emirates, Etihad, Turkish, Qatar. Как правило, перелет в обе стороны из Москвы обходится в 80-100 тысяч рублей на одного человека".Зато за визу можно не переживать: документ без проблем оформляют в течение пяти-семи рабочих дней.
https://ria.ru/20220824/yaponiya-1811761760.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, япония, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), авиабилеты, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Япония, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Авиабилеты, Туризм, туристы
Туроператоры назвали стоимость путешествия в Японию
Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется поездка в Японию на золотую осень
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Японии, сообщает
АТОР.
Сейчас бронируются места в группах на сезон цветения красных кленов — с заездами в конце октября — ноябре, говорят в ассоциации. Стоимость путевки на девять дней стартует от 230 тысяч рублей за двоих. Авиаперелет оплачивается отдельно.
По данным представителей отрасли, спрос на направление после открытия страны для туристов 10 июня постепенно восстанавливается. В июле зафиксировано 800 прибытий из России.
Однако показатели далеки от допандемийного уровня, говорят эксперты. Причина — ковидные ограничения (в страну пускают
только организованные тургруппы и при наличии отрицательного ПЦР-теста, если нет сертификата о прививке тремя дозами признанных Японией вакцин), а также отсутствие прямых рейсов и высокие цены на авиабилеты.
"В сравнении с 2019 годом наземное обслуживание в Японии практически не подорожало. А вот билеты — да, причем в 1,5-2 раза, — отмечают в АТОР. — Сейчас добраться до Японии можно с пересадкой на рейсах Emirates, Etihad, Turkish, Qatar. Как правило, перелет в обе стороны из Москвы обходится в 80-100 тысяч рублей на одного человека".
Зато за визу можно не переживать: документ без проблем оформляют в течение пяти-семи рабочих дней.