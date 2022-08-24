https://ria.ru/20220824/yaponiya-1811761760.html
Япония смягчает правила въезда для привитых туристов
Япония смягчает правила въезда для привитых туристов - РИА Новости, 24.08.2022
Япония смягчает правила въезда для привитых туристов
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в среду о введении некоторых послаблений правил для въезда туристов, поставивших три дозы вакцины от коронавируса,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:28
2022-08-24T11:28
2022-08-24T11:28
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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в среду о введении некоторых послаблений правил для въезда туристов, поставивших три дозы вакцины от коронавируса, трансляцию пресс-конференции передавал телеканал NHK.В частности, как отметил политик, с 7 сентября для людей с тремя дозами признанных Японией вакцин будет отменена необходимость предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в страну.Россиян, привитых отечественными препаратами, эта мера не коснется, так как наши препараты в число признанных не входят. Но для туристов Япония открыта, они могут посетить ее в составе организованных групп. Прямых рейсов из России нет, но доступны перелеты со стыковками. Нужно купить путевку, медицинскую страховку, получить визу (этим займется туроператор), отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (не старше 72 часов до прибытия) загрузить в специальное приложение в смартфон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, япония, россия, сертификат о вакцинации, туристы, коронавирус covid-19, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Япония, Россия, Сертификат о вакцинации, туристы, Коронавирус COVID-19, куда можно лететь
Япония смягчает правила въезда для привитых туристов
Япония облегчает правила въезда для туристов, привитых тремя дозами вакцин от коронавируса
ТОКИО, 24 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в среду о введении некоторых послаблений правил для въезда туристов, поставивших три дозы вакцины от коронавируса, трансляцию пресс-конференции передавал телеканал NHK.
В частности, как отметил политик, с 7 сентября для людей с тремя дозами признанных Японией вакцин будет отменена необходимость предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в страну.
Россиян, привитых отечественными препаратами, эта мера не коснется, так как наши препараты в число признанных не входят. Но для туристов Япония открыта, они могут посетить ее в составе организованных групп. Прямых рейсов из России нет, но доступны перелеты со стыковками.
Нужно купить путевку, медицинскую страховку, получить визу (этим займется туроператор), отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (не старше 72 часов до прибытия) загрузить в специальное приложение в смартфон.