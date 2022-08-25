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Мишустин подписал постановление о выплатах матерям-героиням

Мишустин подписал постановление о выплатах матерям-героиням - РИА Новости, 25.08.2022

Мишустин подписал постановление о выплатах матерям-героиням

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат денежных поощрений матерям-героиням, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:23

2022-08-25T11:23

2022-08-25T13:52

общество

михаил мишустин

россия

семья

дети

социальные выплаты

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат денежных поощрений матерям-героиням, сообщается на сайте правительства."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена", — говорится в сообщении.Отмечается, что женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", которое присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, будут получать по 1 миллиону рублей. Для родителей, награжденных орденом "Родительская слава", поощрения увеличатся с 100 тысяч до 500 тысяч рублей."Сейчас правительство готовит распоряжение о выделении средств из резервного фонда, которые пойдут на выплаты награжденным в 2022 году. В дальнейшем деньги на эти цели будут закладываться в соответствующих статьях федерального бюджета", — добавляется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, михаил мишустин, россия, семья, дети, социальные выплаты