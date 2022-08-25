https://ria.ru/20220825/vtb-1812072449.html

ВТБ разработал и внедрил собственное техрешение для работы сайта банка

ВТБ разработал и внедрил собственное техрешение для работы сайта банка - РИА Новости, 25.08.2022

ВТБ разработал и внедрил собственное техрешение для работы сайта банка

ВТБ разработал и внедрил собственное технологическое решение для работы сайта банка и сайтов группы ВТБ, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:34

2022-08-25T13:34

2022-08-25T13:34

втб

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россия

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. ВТБ разработал и внедрил собственное технологическое решение для работы сайта банка и сайтов группы ВТБ, сообщает пресс-служба банка.Разработка позволила отказаться от решений зарубежных производителей, сократить среднее время загрузки страниц, повысив удобство использования сайта, а также обеспечить повышенную защиту от хакерских атак.Ежеквартально число уникальных посещений сайта ВТБ составляет несколько десятков миллионов, что создает серьезную нагрузку на его инфраструктуру. Собственное технологическое решение существенно увеличило запас производительности сайта, значительно сократив при этом время загрузки веб-страниц. Это повысило удобство не только поиска необходимой информации, но и оформления заявок на банковские услуги.Создание и внедрение технологической платформы, а также перенос всех веб-страниц сайта банка ВТБ было осуществлено за 9 месяцев. Обновленная платформа разработана с использованием современного стека технологий и представляет собой конструктор страниц из типовых элементов. Сегодня на новый технологический стек переведено свыше 1 тыс. веб-страниц сайта. Кроме того, банку удалось в три раза уменьшить утилизацию серверных ресурсов."Внедрение решения на импортонезависимых технологиях позволило существенно повысить надежность и эффективность использования сайта, снизить риски в сфере информационной безопасности и сделать сайт удобнее для клиентов банка", - сообщил руководитель департамента технологического развития общебанковских систем, старший вице-президент Никита Рыбченко.По словам заместителя руководителя департамента маркетинга и рекламы, начальника управления цифрового маркетинга, вице-президента ВТБ Александра Смирнова, создание собственной платформы особенно актуально в условиях быстро меняющейся конкурентной среды.

https://ria.ru/20220810/investkonsultatsii-1808713698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, экономика, россия