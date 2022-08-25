https://ria.ru/20220825/vsu-1812111747.html

ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области

ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области - РИА Новости, 25.08.2022

ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области

Здание администрации Снигиревки в Николаевской области было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны украинских силовиков утром в четверг,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:32

2022-08-25T15:32

2022-08-25T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

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СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 25 авг - РИА Новости. Здание администрации Снигиревки в Николаевской области было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны украинских силовиков утром в четверг, рассказал РИА Новости глава администрации города Юрий Барбашов."Сегодня утром был нанесен ракетный удар по зданию администрации города Снигиревка", - сообщил он, отметив, что были пущены две ракеты."Здание было полностью разрушено, 3 человека были ранены", - добавил собеседник агентства.Он отметил, что администрация продолжит работать в штатном режиме, помогать людям."Продолжим выплачивать пенсии, продолжим выплачивать социальные пособия, продолжим выдавать гуманитарную помощь, продолжим заниматься организационной работой по налаживанию мирной жизни в Снигиревском районе и в освобождённых районах Николаевской области", - сказал Барбашов.

https://ria.ru/20220825/lepestok-1812049672.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Здание полностью разрушено": удар ВСУ по администрации Снигиревки в Николаевской области Здание администрации Снигиревки в Николаевской области было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны украинских силовиков утром в четверг, рассказал РИА Новости глава администрации города Юрий Барбашов. 2022-08-25T15:32 true PT0M39S

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