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ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области
ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области - РИА Новости, 25.08.2022
ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области
Здание администрации Снигиревки в Николаевской области было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны украинских силовиков утром в четверг,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:32
2022-08-25T15:32
2022-08-25T15:32
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СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 25 авг - РИА Новости. Здание администрации Снигиревки в Николаевской области было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны украинских силовиков утром в четверг, рассказал РИА Новости глава администрации города Юрий Барбашов."Сегодня утром был нанесен ракетный удар по зданию администрации города Снигиревка", - сообщил он, отметив, что были пущены две ракеты."Здание было полностью разрушено, 3 человека были ранены", - добавил собеседник агентства.Он отметил, что администрация продолжит работать в штатном режиме, помогать людям."Продолжим выплачивать пенсии, продолжим выплачивать социальные пособия, продолжим выдавать гуманитарную помощь, продолжим заниматься организационной работой по налаживанию мирной жизни в Снигиревском районе и в освобождённых районах Николаевской области", - сказал Барбашов.
https://ria.ru/20220825/lepestok-1812049672.html
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"Здание полностью разрушено": удар ВСУ по администрации Снигиревки в Николаевской области
Здание администрации Снигиревки в Николаевской области было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны украинских силовиков утром в четверг, рассказал РИА Новости глава администрации города Юрий Барбашов.
2022-08-25T15:32
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РИА Новости
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области
Украинские военные разрушили здание администрации Снигиревки в Николаевской области
СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 25 авг - РИА Новости. Здание администрации Снигиревки в Николаевской области было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны украинских силовиков утром в четверг, рассказал РИА Новости глава администрации города Юрий Барбашов.
"Сегодня утром был нанесен ракетный удар по зданию администрации города Снигиревка", - сообщил он, отметив, что были пущены две ракеты.
"Здание было полностью разрушено, 3 человека были ранены", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что администрация продолжит работать в штатном режиме, помогать людям.
"Продолжим выплачивать пенсии, продолжим выплачивать социальные пособия, продолжим выдавать гуманитарную помощь, продолжим заниматься организационной работой по налаживанию мирной жизни в Снигиревском районе и в освобождённых районах Николаевской области", - сказал Барбашов.