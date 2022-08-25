Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/vsu-1812111747.html
ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области
ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области - РИА Новости, 25.08.2022
ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области
Здание администрации Снигиревки в Николаевской области было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны украинских силовиков утром в четверг,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:32
2022-08-25T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812084872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_740c636f6bd8ee11e0aff2c4ce341ad0.jpg
СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 25 авг - РИА Новости. Здание администрации Снигиревки в Николаевской области было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны украинских силовиков утром в четверг, рассказал РИА Новости глава администрации города Юрий Барбашов."Сегодня утром был нанесен ракетный удар по зданию администрации города Снигиревка", - сообщил он, отметив, что были пущены две ракеты."Здание было полностью разрушено, 3 человека были ранены", - добавил собеседник агентства.Он отметил, что администрация продолжит работать в штатном режиме, помогать людям."Продолжим выплачивать пенсии, продолжим выплачивать социальные пособия, продолжим выдавать гуманитарную помощь, продолжим заниматься организационной работой по налаживанию мирной жизни в Снигиревском районе и в освобождённых районах Николаевской области", - сказал Барбашов.
https://ria.ru/20220825/lepestok-1812049672.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Здание полностью разрушено": удар ВСУ по администрации Снигиревки в Николаевской области
Здание администрации Снигиревки в Николаевской области было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны украинских силовиков утром в четверг, рассказал РИА Новости глава администрации города Юрий Барбашов.
2022-08-25T15:32
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812084872_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef0349ca4173373d7dd464931005a826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
15:32 25.08.2022
 
ВСУ нанесли удар по зданию администрации Снигиревки в Николаевской области

Украинские военные разрушили здание администрации Снигиревки в Николаевской области

Читать ria.ru в
СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 25 авг - РИА Новости. Здание администрации Снигиревки в Николаевской области было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны украинских силовиков утром в четверг, рассказал РИА Новости глава администрации города Юрий Барбашов.
"Сегодня утром был нанесен ракетный удар по зданию администрации города Снигиревка", - сообщил он, отметив, что были пущены две ракеты.
Фрагменты боеприпаса РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 12:51Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Зайцево из РСЗО "Ураган"
"Здание было полностью разрушено, 3 человека были ранены", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что администрация продолжит работать в штатном режиме, помогать людям.
"Продолжим выплачивать пенсии, продолжим выплачивать социальные пособия, продолжим выдавать гуманитарную помощь, продолжим заниматься организационной работой по налаживанию мирной жизни в Снигиревском районе и в освобождённых районах Николаевской области", - сказал Барбашов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала