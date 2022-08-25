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Украинские войска попытались атаковать Антоновский мост под Херсоном - РИА Новости, 25.08.2022
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Украинские войска попытались атаковать Антоновский мост под Херсоном
Украинские войска попытались атаковать Антоновский мост под Херсоном - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска попытались атаковать Антоновский мост под Херсоном
Украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост через Днепр под Херсоном, сработала система ПВО, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:32
2022-08-25T10:37
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (город)
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост через Днепр под Херсоном, сработала система ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Украинская сторона обстреливает мост уже на протяжении нескольких месяцев. Представители киевской власти ранее заявляя о цели полностью разрушить транспортный переход. Ракетные удары наносятся из американских реактивных систем HIMARS. В настоящее время мост, в силу повреждения полотна, остается закрытым для движения. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа."Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый", - сказал Стремоусов агентству.При этом, по его словам, отдельные попадания в дорожное полотно моста были, но они некритичны.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220824/ges-1811850529.html
https://ria.ru/20220822/most-1811439173.html
херсонская область
днепр (город)
херсон
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в мире, вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (город), херсон
В мире, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Днепр (город), Херсон
10:32 25.08.2022 (обновлено: 10:37 25.08.2022)
 
Украинские войска попытались атаковать Антоновский мост под Херсоном

ВСУ попытались атаковать Антоновский мост под Херсоном, сработала система ПВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост через Днепр под Херсоном, сработала система ПВО, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Украинская сторона обстреливает мост уже на протяжении нескольких месяцев. Представители киевской власти ранее заявляя о цели полностью разрушить транспортный переход. Ракетные удары наносятся из американских реактивных систем HIMARS. В настоящее время мост, в силу повреждения полотна, остается закрытым для движения. Для передвижения населения через Днепр параллельно мосту запущена паромная переправа.
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"Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый", - сказал Стремоусов агентству.
При этом, по его словам, отдельные попадания в дорожное полотно моста были, но они некритичны.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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В миреВооруженные силы УкраиныХерсонская областьДнепр (город)Херсон
 
 
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