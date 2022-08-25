https://ria.ru/20220825/vs-1812056506.html

ВС России поразили семь украинских пунктов управления

ВС России поразили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 25.08.2022

ВС России поразили семь украинских пунктов управления

Российские артиллерия и авиация за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, 4 склада боеприпасов и живую силу в 149 районах, сообщает... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:10

2022-08-25T13:10

2022-08-25T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

днепропетровская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, 4 склада боеприпасов и живую силу в 149 районах, сообщает Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, поражена живая сила и украинская военная техника в 149 районах.Отмечается, что также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляй Поле Запорожской области, Красная Гора в ДНР, Змиеве Харьковской области, Жовтневом Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в Галициново Николаевской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, николаевская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина