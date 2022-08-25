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ВС России поразили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России поразили семь украинских пунктов управления
ВС России поразили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 25.08.2022
ВС России поразили семь украинских пунктов управления
Российские артиллерия и авиация за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, 4 склада боеприпасов и живую силу в 149 районах, сообщает... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:10
2022-08-25T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, 4 склада боеприпасов и живую силу в 149 районах, сообщает Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, поражена живая сила и украинская военная техника в 149 районах.Отмечается, что также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляй Поле Запорожской области, Красная Гора в ДНР, Змиеве Харьковской области, Жовтневом Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в Галициново Николаевской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
днепропетровская область
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в мире, николаевская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина
13:10 25.08.2022
 
ВС России поразили семь украинских пунктов управления

Минобороны: ВС России поразили семь пунктов управления ВСУ, четыре склада боеприпасов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, 4 склада боеприпасов и живую силу в 149 районах, сообщает Минобороны РФ.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, поражена живая сила и украинская военная техника в 149 районах.
Отмечается, что также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляй Поле Запорожской области, Красная Гора в ДНР, Змиеве Харьковской области, Жовтневом Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в Галициново Николаевской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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