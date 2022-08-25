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ВС России поразили семь украинских пунктов управления
ВС России поразили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 25.08.2022
ВС России поразили семь украинских пунктов управления
Российские артиллерия и авиация за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, 4 склада боеприпасов и живую силу в 149 районах, сообщает... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:10
2022-08-25T13:10
2022-08-25T13:10
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские артиллерия и авиация за сутки поразили семь пунктов управления украинских военных, 4 склада боеприпасов и живую силу в 149 районах, сообщает Минобороны РФ."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, поражена живая сила и украинская военная техника в 149 районах.Отмечается, что также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляй Поле Запорожской области, Красная Гора в ДНР, Змиеве Харьковской области, Жовтневом Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в Галициново Николаевской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России поразили семь украинских пунктов управления
Минобороны: ВС России поразили семь пунктов управления ВСУ, четыре склада боеприпасов