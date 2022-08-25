https://ria.ru/20220825/vozgoranie-1812073733.html

Возле поселка на Ставрополье загорелась сухая трава

Возле поселка на Ставрополье загорелась сухая трава - РИА Новости, 25.08.2022

Возле поселка на Ставрополье загорелась сухая трава

Сухая растительность загорелась на площади 30 гектаров возле поселка Озерный в Ставропольском крае, есть угроза перехода огня на жилые дома, рассказали РИА... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:38

2022-08-25T13:38

2022-08-25T15:03

происшествия

ставропольский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 30 гектаров возле поселка Озерный в Ставропольском крае, есть угроза перехода огня на жилые дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Ставропольском крае ликвидируют возгорание сухой растительности на площади 30 гектаров рядом с поселком Озёрный. Из-за сильной ветровой нагрузки и высокой температуры существует угроза перехода огня на жилые строения", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 65 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20220825/pozhar-1812061047.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии