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Возле поселка на Ставрополье загорелась сухая трава
Возле поселка на Ставрополье загорелась сухая трава - РИА Новости, 25.08.2022
Возле поселка на Ставрополье загорелась сухая трава
Сухая растительность загорелась на площади 30 гектаров возле поселка Озерный в Ставропольском крае, есть угроза перехода огня на жилые дома, рассказали РИА... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:38
2022-08-25T13:38
2022-08-25T15:03
происшествия
ставропольский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 30 гектаров возле поселка Озерный в Ставропольском крае, есть угроза перехода огня на жилые дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Ставропольском крае ликвидируют возгорание сухой растительности на площади 30 гектаров рядом с поселком Озёрный. Из-за сильной ветровой нагрузки и высокой температуры существует угроза перехода огня на жилые строения", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 65 человек и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20220825/pozhar-1812061047.html
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происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Ставропольский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
13:38 25.08.2022 (обновлено: 15:03 25.08.2022)
Возле поселка на Ставрополье загорелась сухая трава
Сухая растительность загорелась возле поселка Озерный в Ставропольском крае