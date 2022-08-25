https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811981132.html

В России нужна помощь подросткам с Украины и из Донбасса, заявила омбудсмен

В России нужна помощь подросткам с Украины и из Донбасса, заявила омбудсмен - РИА Новости, 25.08.2022

В России нужна помощь подросткам с Украины и из Донбасса, заявила омбудсмен

Около 557 тысяч подростков из Донбасса и с Украины, ставших вынужденными переселенцами, сейчас находятся в России, им надо помогать адаптироваться к новой... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T04:13

2022-08-25T04:13

2022-08-25T06:19

украина

мариуполь

краснодарский край

мария львова-белова

донбасс

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Около 557 тысяч подростков из Донбасса и с Украины, ставших вынужденными переселенцами, сейчас находятся в России, им надо помогать адаптироваться к новой реальности, сообщила на форуме "Подростки 360" во Владивостоке уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Она напомнила, что недавно стала приемной мамой подростка из Мариуполя.По ее словам, ее приемный сын из Мариуполя бегает за другим ее сыном и говорит "съем москаленка" или рассказывает, как с флагом выходил на демонстрацию в поддержку Украины, "он гордится этим". Омбудсмен отметила, что с детьми-переселенцами надо работать."Пока нам кажется, что это неважно, но дальше это будет проявляться все больше и больше. Сейчас в Краснодарском крае проходит смена для подростков из Донецка и Мариуполя. И ряд между собой конфликтует, только к концу смены они начали между собой взаимодействовать, хотя казалось бы – Донецкая Народная Республика", - отметила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20220719/deti-1803414345.html

украина

мариуполь

краснодарский край

донбасс

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украина, мариуполь, краснодарский край, мария львова-белова, донбасс