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В России нужна помощь подросткам с Украины и из Донбасса, заявила омбудсмен - РИА Новости, 25.08.2022
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В России нужна помощь подросткам с Украины и из Донбасса, заявила омбудсмен
В России нужна помощь подросткам с Украины и из Донбасса, заявила омбудсмен - РИА Новости, 25.08.2022
В России нужна помощь подросткам с Украины и из Донбасса, заявила омбудсмен
Около 557 тысяч подростков из Донбасса и с Украины, ставших вынужденными переселенцами, сейчас находятся в России, им надо помогать адаптироваться к новой... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T04:13
2022-08-25T06:19
украина
мариуполь
краснодарский край
мария львова-белова
донбасс
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Около 557 тысяч подростков из Донбасса и с Украины, ставших вынужденными переселенцами, сейчас находятся в России, им надо помогать адаптироваться к новой реальности, сообщила на форуме "Подростки 360" во Владивостоке уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Она напомнила, что недавно стала приемной мамой подростка из Мариуполя.По ее словам, ее приемный сын из Мариуполя бегает за другим ее сыном и говорит "съем москаленка" или рассказывает, как с флагом выходил на демонстрацию в поддержку Украины, "он гордится этим". Омбудсмен отметила, что с детьми-переселенцами надо работать."Пока нам кажется, что это неважно, но дальше это будет проявляться все больше и больше. Сейчас в Краснодарском крае проходит смена для подростков из Донецка и Мариуполя. И ряд между собой конфликтует, только к концу смены они начали между собой взаимодействовать, хотя казалось бы – Донецкая Народная Республика", - отметила детский омбудсмен.
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украина, мариуполь, краснодарский край, мария львова-белова, донбасс
Украина, Мариуполь, Краснодарский край, Мария Львова-Белова, Донбасс
04:13 25.08.2022 (обновлено: 06:19 25.08.2022)
 
В России нужна помощь подросткам с Украины и из Донбасса, заявила омбудсмен

Львова-Белова: в России нужна помощь множеству подростков с Украины и из Донбасса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Около 557 тысяч подростков из Донбасса и с Украины, ставших вынужденными переселенцами, сейчас находятся в России, им надо помогать адаптироваться к новой реальности, сообщила на форуме "Подростки 360" во Владивостоке уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Работа с подростками, пережившими боевые действия, не ограничивается только центрами. Только в России сейчас 557 тысяч детей-подростков, ставших переселенцами. С ними надо работать, помогать им адаптироваться к новой реальности", - сказала Львова-Белова.
Она напомнила, что недавно стала приемной мамой подростка из Мариуполя.
"Я не понаслышке знаю, что происходит в их головах. Это не их вина… им совершенно не близка культура и история России, и они это открыто признают", - сказала Львова-Белова.
По ее словам, ее приемный сын из Мариуполя бегает за другим ее сыном и говорит "съем москаленка" или рассказывает, как с флагом выходил на демонстрацию в поддержку Украины, "он гордится этим". Омбудсмен отметила, что с детьми-переселенцами надо работать.
"Пока нам кажется, что это неважно, но дальше это будет проявляться все больше и больше. Сейчас в Краснодарском крае проходит смена для подростков из Донецка и Мариуполя. И ряд между собой конфликтует, только к концу смены они начали между собой взаимодействовать, хотя казалось бы – Донецкая Народная Республика", - отметила детский омбудсмен.
Жители Дебальцево, потерявшие свое жилье в результате обстрелов города, живут в бомбоубежище.
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УкраинаМариупольКраснодарский крайМария Львова-БеловаДонбасс
 
 
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