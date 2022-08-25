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В Минобороны США заявили, что Украина перейдет на вооружение НАТО

В Минобороны США заявили, что Украина перейдет на вооружение НАТО - РИА Новости, 25.08.2022

В Минобороны США заявили, что Украина перейдет на вооружение НАТО

Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что армия Украины постепенно перейдет на вооружение стандартов НАТО. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:26

2022-08-25T10:26

2022-08-25T10:26

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что армия Украины постепенно перейдет на вооружение стандартов НАТО."Не исключено, что через годы они все еще могут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Однако я скажу, что, согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов Альянса", - приводит слова Каль издание "УНН".Согласно его заявлению, для полной интеграции в систему вооружений НАТО потребуется минимум три года. Замглавы Пентагона отметил, что в идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем их количестве, которые проще поддерживать и обслуживать.При этом Каль добавил, что за последние месяцы Украине оказали военную помощь более 50 стран мира.Министр обороны Украины Алексей Резников 12 июля заявлял, что Украина стала ассоциированным членом программы взаимосовместимости (MIP), которая реализует технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО. Так Украина теперь в качестве ассоциированного члена получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220823/nato-1811594607.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220824/nato-1811941033.html

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украина, нато, сша, министерство обороны сша, вооружение, сергей лавров, энтони блинкен, россия, в мире