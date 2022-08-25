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ВКС уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области
ВКС уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.08.2022
ВКС уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области
Российские войска высокоточным ударом в населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области уничтожили цеха по ремонту бронетехники и реактивных систем залпового... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:10
2022-08-25T13:10
2022-08-25T16:13
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
россия
украина
хмельницкая область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские войска высокоточным ударом в населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области уничтожили цеха по ремонту бронетехники и реактивных систем залпового огня, в том числе западного производства, сообщили в четверг в Минобороны."Продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220825/vs-1812056506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия, украина, хмельницкая область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Россия, Украина, Хмельницкая область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
13:10 25.08.2022 (обновлено: 16:13 25.08.2022)
ВКС уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области
ВКС уничтожили цеха по ремонту иностранной военной техники в Хмельницкой области