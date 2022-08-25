https://ria.ru/20220825/vks-1812056957.html

ВКС уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области

ВКС уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.08.2022

ВКС уничтожили цеха по ремонту военной техники в Хмельницкой области

Российские войска высокоточным ударом в населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области уничтожили цеха по ремонту бронетехники и реактивных систем залпового... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:10

2022-08-25T13:10

2022-08-25T16:13

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

россия

украина

хмельницкая область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803659719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_086bc8180a48cf75498041638f69e328.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские войска высокоточным ударом в населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области уничтожили цеха по ремонту бронетехники и реактивных систем залпового огня, в том числе западного производства, сообщили в четверг в Минобороны."Продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220825/vs-1812056506.html

россия

украина

хмельницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, войска воздушно-космической обороны, россия, украина, хмельницкая область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф