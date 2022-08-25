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В Башкирии полиция задержала подозреваемого в убийстве ветерана войны - РИА Новости, 25.08.2022
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В Башкирии полиция задержала подозреваемого в убийстве ветерана войны
В Башкирии полиция задержала подозреваемого в убийстве ветерана войны - РИА Новости, 25.08.2022
В Башкирии полиция задержала подозреваемого в убийстве ветерана войны
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, тело которого обнаружил соцработник во дворе дома в башкирском селе,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:19
2022-08-25T21:19
происшествия
илишевский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика башкортостан
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УФА, 25 авг - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, тело которого обнаружил соцработник во дворе дома в башкирском селе, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.Во дворе частного дома в селе Кадырово Илишевского района соцработник ранее обнаружил тело 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны со следами насильственной смерти. Велись поиски убийцы, было возбуждено уголовное дело."Предполагаемый убийца был найден по горячим следам сотрудниками управления уголовного розыска МВД Башкортостана и отдела МВД России по Илишевскому району", - сообщает башкирская полиция.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с экспертами-криминалистами и следователями СК установили подозреваемого в убийстве ветерана. Им оказался ранее судимый 63-летний местный житель."По предварительным данным, мужчина пришел в дом пенсионера с желанием занять денег. Получив отказ, он набросился на потерпевшего, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После этого мужчина обыскал дом потерпевшего, похитил найденные деньги и скрылся", - говорится в сообщении.
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илишевский район
россия
республика башкортостан
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происшествия, илишевский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика башкортостан
Происшествия, Илишевский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Республика Башкортостан
21:19 25.08.2022
 
В Башкирии полиция задержала подозреваемого в убийстве ветерана войны

В Башкирии полиция задержала подозреваемого в убийстве 95-летнего ветерана ВОВ

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 25 авг - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, тело которого обнаружил соцработник во дворе дома в башкирском селе, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Во дворе частного дома в селе Кадырово Илишевского района соцработник ранее обнаружил тело 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны со следами насильственной смерти. Велись поиски убийцы, было возбуждено уголовное дело.
"Предполагаемый убийца был найден по горячим следам сотрудниками управления уголовного розыска МВД Башкортостана и отдела МВД России по Илишевскому району", - сообщает башкирская полиция.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с экспертами-криминалистами и следователями СК установили подозреваемого в убийстве ветерана. Им оказался ранее судимый 63-летний местный житель.
"По предварительным данным, мужчина пришел в дом пенсионера с желанием занять денег. Получив отказ, он набросился на потерпевшего, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После этого мужчина обыскал дом потерпевшего, похитил найденные деньги и скрылся", - говорится в сообщении.
Потомкам героя ВОВ вернули украденные при киевской власти медали - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 10:51
В Мелитополе потомкам ветерана вернули его похищенные награды
 
ПроисшествияИлишевский районСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРеспублика Башкортостан
 
 
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