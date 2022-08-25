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В Башкирии полиция задержала подозреваемого в убийстве ветерана войны

В Башкирии полиция задержала подозреваемого в убийстве ветерана войны - РИА Новости, 25.08.2022

В Башкирии полиция задержала подозреваемого в убийстве ветерана войны

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, тело которого обнаружил соцработник во дворе дома в башкирском селе,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:19

2022-08-25T21:19

2022-08-25T21:19

происшествия

илишевский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

республика башкортостан

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УФА, 25 авг - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, тело которого обнаружил соцработник во дворе дома в башкирском селе, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.Во дворе частного дома в селе Кадырово Илишевского района соцработник ранее обнаружил тело 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны со следами насильственной смерти. Велись поиски убийцы, было возбуждено уголовное дело."Предполагаемый убийца был найден по горячим следам сотрудниками управления уголовного розыска МВД Башкортостана и отдела МВД России по Илишевскому району", - сообщает башкирская полиция.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с экспертами-криминалистами и следователями СК установили подозреваемого в убийстве ветерана. Им оказался ранее судимый 63-летний местный житель."По предварительным данным, мужчина пришел в дом пенсионера с желанием занять денег. Получив отказ, он набросился на потерпевшего, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После этого мужчина обыскал дом потерпевшего, похитил найденные деньги и скрылся", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220822/nagrady-1811221679.html

илишевский район

россия

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происшествия, илишевский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика башкортостан