https://ria.ru/20220825/ukraina-1812199186.html
Британец, бросивший жену ради беженки с Украины, поедет с ней на ее родину
Британец, бросивший жену ради беженки с Украины, поедет с ней на ее родину - РИА Новости, 25.08.2022
Британец, бросивший жену ради беженки с Украины, поедет с ней на ее родину
Житель Великобритании Энтони Гарнетт, бросивший жену ради поселившейся у них в доме украинской беженки, собирается ехать на Украину, пишет газета Yorkshire... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:44
2022-08-25T22:44
2022-08-25T22:44
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Житель Великобритании Энтони Гарнетт, бросивший жену ради поселившейся у них в доме украинской беженки, собирается ехать на Украину, пишет газета Yorkshire live.История британца Энтони Гарнетта приобрела резонанс в СМИ из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым.Согласно данным газеты, жизнь Гарнетта с тех пор сильно изменилась. Тони рассказал, что из-за обретенной популярности он почти лишился заработка. Охранная фирма, которой он руководил, имела контракты с Национальной службой здравоохранения Британии, однако из-за папарацци, постоянно беспокоивших сотрудников медучреждения, служба решила разорвать контракты. В СМИ даже появилась информация, что Гарнетт планирует заняться музыкальной карьерой и записывать рэп о своих отношениях.Помимо этого, беженка с Украины, к которой ушел Гарнетт, частично ослепла: на пути в Британию она заразилась инфекцией, которая привела к частичной слепоте. Гарнетт рассказал, что был вынужден оставить все дела и ухаживать за девушкой.Теперь он планирует собрать 10 тысяч фунтов стерлингов помощи Украине и поехать туда, чтобы увидеть тех, кому он помогает. "Я хочу собрать деньги для людей, которые присматривают за сиротами, и для тех, кто был ранен. Я хочу сам поехать туда и зафиксировать, кому я помогаю. София поедет со мной", - сказал Гарнетт изданию.После ухода от жены Гарнетт приютил в доме, где живет с Каркадым, еще двух беженцев с Украины.
https://ria.ru/20220719/razorenie-1803355269.html
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в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
Британец, бросивший жену ради беженки с Украины, поедет с ней на ее родину
Британец Гарнетт, бросивший жену ради беженки с Украины, поедет с ней на ее родину
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Житель Великобритании Энтони Гарнетт, бросивший жену ради поселившейся у них в доме украинской беженки, собирается ехать на Украину, пишет
газета Yorkshire live.
История британца Энтони Гарнетта приобрела резонанс в СМИ из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым.
Согласно данным газеты, жизнь Гарнетта с тех пор сильно изменилась. Тони рассказал, что из-за обретенной популярности он почти лишился заработка. Охранная фирма, которой он руководил, имела контракты с Национальной службой здравоохранения Британии, однако из-за папарацци, постоянно беспокоивших сотрудников медучреждения, служба решила разорвать контракты. В СМИ даже появилась информация, что Гарнетт планирует заняться музыкальной карьерой и записывать рэп о своих отношениях.
Помимо этого, беженка с Украины
, к которой ушел Гарнетт, частично ослепла: на пути в Британию она заразилась инфекцией, которая привела к частичной слепоте. Гарнетт рассказал, что был вынужден оставить все дела и ухаживать за девушкой.
Теперь он планирует собрать 10 тысяч фунтов стерлингов помощи Украине и поехать туда, чтобы увидеть тех, кому он помогает. "Я хочу собрать деньги для людей, которые присматривают за сиротами, и для тех, кто был ранен. Я хочу сам поехать туда и зафиксировать, кому я помогаю. София поедет со мной", - сказал Гарнетт изданию.
После ухода от жены Гарнетт приютил в доме, где живет с Каркадым, еще двух беженцев с Украины.