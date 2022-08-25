https://ria.ru/20220825/ukraina-1812179134.html

В Киеве переименовали 95 улиц, связанных с Россией и СССР

В Киеве переименовали 95 улиц, связанных с Россией и СССР - РИА Новости, 25.08.2022

В Киеве переименовали 95 улиц, связанных с Россией и СССР

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины в четверг переименовано 95 улиц, переулков и площадей, чьи названия связаны с Россией и Советским Союзом. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:42

2022-08-25T19:42

2022-08-25T19:42

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины в четверг переименовано 95 улиц, переулков и площадей, чьи названия связаны с Россией и Советским Союзом."Сегодня Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Градоначальник указал, что новые названия "должны увековечить память про определяющие исторические события Украины, а также про известных деятелей и героев, которые прославляли Украину" и боролись за ее независимость, в том числе в ходе нынешнего конфликта с Россией.В частности, по его словам, улица Маршала Малиновского переименована в улицу Героев полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в России), площадь Тульская - в площадь Героев УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), улица Питерская - в улицу Лондонская.Кличко уточнил, что процесс переименования в украинской столице еще не завершен, и уже на следующем пленарном заседании киевский городской совет продолжит работать над "завершением процесса дерусификации".

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806629953.html

https://ria.ru/20220708/pamyat-1801215843.html

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