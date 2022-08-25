В Киеве переименовали 95 улиц, связанных с Россией и СССР
Мэр Кличко заявил о переименовании 95 улиц в Киеве, чьи названия связаны с Россией и СССР
Вид на Киево-Печерскую Лавру. Киев, Украина . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины в четверг переименовано 95 улиц, переулков и площадей, чьи названия связаны с Россией и Советским Союзом.
"Сегодня Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Градоначальник указал, что новые названия "должны увековечить память про определяющие исторические события Украины, а также про известных деятелей и героев, которые прославляли Украину" и боролись за ее независимость, в том числе в ходе нынешнего конфликта с Россией.
В частности, по его словам, улица Маршала Малиновского переименована в улицу Героев полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в России), площадь Тульская - в площадь Героев УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), улица Питерская - в улицу Лондонская.
Кличко уточнил, что процесс переименования в украинской столице еще не завершен, и уже на следующем пленарном заседании киевский городской совет продолжит работать над "завершением процесса дерусификации".
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