https://ria.ru/20220825/ukraina-1812150993.html

Слуцкий заявил, что киевский режим пересек все возможные красные линии

Слуцкий заявил, что киевский режим пересек все возможные красные линии - РИА Новости, 25.08.2022

Слуцкий заявил, что киевский режим пересек все возможные красные линии

Киевский режим пересек все возможные красные линии, заявил журналистам глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:37

2022-08-25T17:37

2022-08-25T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

госдума рф

запорожская аэс

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Киевский режим пересек все возможные красные линии, заявил журналистам глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее источник РИА Новости сообщил, что заявление Совета Госдумы в связи с обстановкой на Запорожской АЭС будет направлено, помимо ООН и МАГАТЭ, в Парламентскую ассамблею ОКДБ, Генассамблею ООН, Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и национальные парламенты."Киевский режим зашел и пересек все и всевозможные красные линии", - сказал он в ходе пресс-подхода по итогам Совета ГД.По его словам, Киев провоцирует очередную ядерную катастрофу.Слуцкий уточнил, что адресаты получат заявление Совета ГД в пятницу, а с сегодняшнего дня начались контакты с коллегами из парламентов мира."Уже завтра адресаты получат заявление Совета Государственной Думы, уже сегодня мы начали контакты с нашими коллегами из парламентов мира, международных парламентских организаций, известными политиками экспертами прежде всего европейского континента", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220825/ukraina-1812121673.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, госдума рф, запорожская аэс, леонид слуцкий (политик)