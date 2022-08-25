Слуцкий заявил, что киевский режим пересек все возможные красные линии
Слуцкий: киевский режим пересек все возможные красные линии, провоцируя ядерную катастрофу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Киевский режим пересек все возможные красные линии, заявил журналистам глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что заявление Совета Госдумы в связи с обстановкой на Запорожской АЭС будет направлено, помимо ООН и МАГАТЭ, в Парламентскую ассамблею ОКДБ, Генассамблею ООН, Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и национальные парламенты.
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"Киевский режим зашел и пересек все и всевозможные красные линии", - сказал он в ходе пресс-подхода по итогам Совета ГД.
По его словам, Киев провоцирует очередную ядерную катастрофу.
"По сути дела идет ежедневная провокация очередной ядерной катастрофы", - добавил он.
Слуцкий уточнил, что адресаты получат заявление Совета ГД в пятницу, а с сегодняшнего дня начались контакты с коллегами из парламентов мира.
"Уже завтра адресаты получат заявление Совета Государственной Думы, уже сегодня мы начали контакты с нашими коллегами из парламентов мира, международных парламентских организаций, известными политиками экспертами прежде всего европейского континента", - резюмировал он.