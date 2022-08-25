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Слуцкий заявил, что киевский режим пересек все возможные красные линии - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/ukraina-1812150993.html
Слуцкий заявил, что киевский режим пересек все возможные красные линии
Слуцкий заявил, что киевский режим пересек все возможные красные линии - РИА Новости, 25.08.2022
Слуцкий заявил, что киевский режим пересек все возможные красные линии
Киевский режим пересек все возможные красные линии, заявил журналистам глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:37
2022-08-25T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
госдума рф
запорожская аэс
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Киевский режим пересек все возможные красные линии, заявил журналистам глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее источник РИА Новости сообщил, что заявление Совета Госдумы в связи с обстановкой на Запорожской АЭС будет направлено, помимо ООН и МАГАТЭ, в Парламентскую ассамблею ОКДБ, Генассамблею ООН, Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и национальные парламенты."Киевский режим зашел и пересек все и всевозможные красные линии", - сказал он в ходе пресс-подхода по итогам Совета ГД.По его словам, Киев провоцирует очередную ядерную катастрофу.Слуцкий уточнил, что адресаты получат заявление Совета ГД в пятницу, а с сегодняшнего дня начались контакты с коллегами из парламентов мира."Уже завтра адресаты получат заявление Совета Государственной Думы, уже сегодня мы начали контакты с нашими коллегами из парламентов мира, международных парламентских организаций, известными политиками экспертами прежде всего европейского континента", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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в мире, украина, госдума рф, запорожская аэс, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Госдума РФ, Запорожская АЭС, Леонид Слуцкий (политик)
17:37 25.08.2022
 
Слуцкий заявил, что киевский режим пересек все возможные красные линии

Слуцкий: киевский режим пересек все возможные красные линии, провоцируя ядерную катастрофу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Киевский режим пересек все возможные красные линии, заявил журналистам глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что заявление Совета Госдумы в связи с обстановкой на Запорожской АЭС будет направлено, помимо ООН и МАГАТЭ, в Парламентскую ассамблею ОКДБ, Генассамблею ООН, Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) и национальные парламенты.
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"Киевский режим зашел и пересек все и всевозможные красные линии", - сказал он в ходе пресс-подхода по итогам Совета ГД.
По его словам, Киев провоцирует очередную ядерную катастрофу.
"По сути дела идет ежедневная провокация очередной ядерной катастрофы", - добавил он.
Слуцкий уточнил, что адресаты получат заявление Совета ГД в пятницу, а с сегодняшнего дня начались контакты с коллегами из парламентов мира.
"Уже завтра адресаты получат заявление Совета Государственной Думы, уже сегодня мы начали контакты с нашими коллегами из парламентов мира, международных парламентских организаций, известными политиками экспертами прежде всего европейского континента", - резюмировал он.
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