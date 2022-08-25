https://ria.ru/20220825/ukraina-1812107069.html

Джабаров считает, что переворот на Украине могли бы осуществить ВСУ

Джабаров считает, что переворот на Украине могли бы осуществить ВСУ - РИА Новости, 25.08.2022

Джабаров считает, что переворот на Украине могли бы осуществить ВСУ

Смену власти на Украине могли бы осуществить военные, у них есть реальный потенциал, гражданское население жестко контролирует Служба безопасности Украины,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:15

2022-08-25T15:15

2022-08-25T15:15

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

валерий залужный

украина

служба безопасности украины

россия

киев

владимир путин

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Смену власти на Украине могли бы осуществить военные, у них есть реальный потенциал, гражданское население жестко контролирует Служба безопасности Украины, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора": достижение всех целей специальной военной операции и признания ее итогов Киевом или военный переворот на Украине и последующее признание итогов спецоперации."Я думаю, что гражданское население не поднимется по одной простой причине - оно поднималось, когда шла оплата, майдан, когда были спонсоры специальные - зарубежные и внутренние. И ситуация была другая", - сказал Джабаров РИА Новости в четверг.По его словам, сейчас СБУ работает очень агрессивно и любое недовольство, любое проявление будет пресекаться сразу, "любая попытка будет сведена к нулю"."А вот военные могли бы, если у них созреет такой план (по смене власти). У них и потенциала хватит, и это сила. Потому что с военными СБУ не справится, если что. Как вариант - да", - сказал законодатель.Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина в конце февраля, когда российский лидер обратился к украинским военным с призывом взять власть в свои руки и не позволять неонацистам и бандеровцам использовать детей, женщин и стариков в качестве живого щита.Комментируя ряд мнений политиков, что к руководству страной может придти, в том числе, главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, Джабаров отметил: "Я думаю, что этот вариант не проходной"."Слишком сильно он замарался в ходе специальной военной операции, было много обстрелов жилых домов, казней без суда и следствия", - сказал сенатор.При этом из ближайшего окружения Залужного - вполне может быть, это может оказаться "темная лошадка", предположил парламентарий."Либо на первом этапе - Залужный, а потом они его сместят, когда дело будет сделано", - заключил политик.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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дмитрий медведев, валерий залужный, украина, служба безопасности украины, россия, киев, владимир путин