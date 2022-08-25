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Глава Минобороны заявил, что все украинцы должны пройти военную подготовку - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/ukraina-1812088602.html
Глава Минобороны заявил, что все украинцы должны пройти военную подготовку
Глава Минобороны заявил, что все украинцы должны пройти военную подготовку - РИА Новости, 25.08.2022
Глава Минобороны заявил, что все украинцы должны пройти военную подготовку
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наличие военной подготовки должно стать обязательным для всех госслужащих и парламентариев, кроме того, в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:22
2022-08-25T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
министерство обороны украины
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наличие военной подготовки должно стать обязательным для всех госслужащих и парламентариев, кроме того, в этом вопросе должны быть осведомлены все украинцы."Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д.", - пишет Резников в своей колонке в издании "Украинская правда".Он отметил, что украинцам постоянно следует готовиться к тотальной обороне. Это будет задачей, по его мнению, не только профессиональных военных, но и всех граждан – "каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта и привычной жизни".Резников напомнил, что статья 17 конституции Украины четко определяет: "защита суверенитета и территориальной целостности страны - обязанность всего народа, "без исключения". Так все сферы должны пройти "умную милитаризацию"."На повестке дня нормирование обращения оружия, формирование стрелковой культуры. Укрытия в постройках теперь действительно становятся необходимостью. Произойдут изменения в медицинской инфраструктуре, образовании (как по содержанию, так и по форме)", - добавил он.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из Украины на период действия военного положения запрещен.Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" 9 августа призвала правительство разрешить бронировать до 70% сотрудников предприятий, тем самым освободить их от мобилизации для обеспечения продовольственной безопасности страны.
https://ria.ru/20220821/ukraina-1811083165.html
https://ria.ru/20220813/prizyv-1809388260.html
https://ria.ru/20220807/mobilizatsiya-1807802342.html
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в мире, украина, алексей резников, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Министерство обороны Украины
14:22 25.08.2022 (обновлено: 14:48 25.08.2022)
 
Глава Минобороны заявил, что все украинцы должны пройти военную подготовку

Министр обороны Резников заявил, что все украинцы должны пройти военную подготовку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наличие военной подготовки должно стать обязательным для всех госслужащих и парламентариев, кроме того, в этом вопросе должны быть осведомлены все украинцы.
"Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д.", - пишет Резников в своей колонке в издании "Украинская правда".
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Он отметил, что украинцам постоянно следует готовиться к тотальной обороне. Это будет задачей, по его мнению, не только профессиональных военных, но и всех граждан – "каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта и привычной жизни".
Резников напомнил, что статья 17 конституции Украины четко определяет: "защита суверенитета и территориальной целостности страны - обязанность всего народа, "без исключения". Так все сферы должны пройти "умную милитаризацию".
"На повестке дня нормирование обращения оружия, формирование стрелковой культуры. Укрытия в постройках теперь действительно становятся необходимостью. Произойдут изменения в медицинской инфраструктуре, образовании (как по содержанию, так и по форме)", - добавил он.
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Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из Украины на период действия военного положения запрещен.
Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" 9 августа призвала правительство разрешить бронировать до 70% сотрудников предприятий, тем самым освободить их от мобилизации для обеспечения продовольственной безопасности страны.
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