https://ria.ru/20220825/ukraina-1812088602.html

Глава Минобороны заявил, что все украинцы должны пройти военную подготовку

Глава Минобороны заявил, что все украинцы должны пройти военную подготовку - РИА Новости, 25.08.2022

Глава Минобороны заявил, что все украинцы должны пройти военную подготовку

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наличие военной подготовки должно стать обязательным для всех госслужащих и парламентариев, кроме того, в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:22

2022-08-25T14:22

2022-08-25T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей резников

министерство обороны украины

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наличие военной подготовки должно стать обязательным для всех госслужащих и парламентариев, кроме того, в этом вопросе должны быть осведомлены все украинцы."Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д.", - пишет Резников в своей колонке в издании "Украинская правда".Он отметил, что украинцам постоянно следует готовиться к тотальной обороне. Это будет задачей, по его мнению, не только профессиональных военных, но и всех граждан – "каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта и привычной жизни".Резников напомнил, что статья 17 конституции Украины четко определяет: "защита суверенитета и территориальной целостности страны - обязанность всего народа, "без исключения". Так все сферы должны пройти "умную милитаризацию"."На повестке дня нормирование обращения оружия, формирование стрелковой культуры. Укрытия в постройках теперь действительно становятся необходимостью. Произойдут изменения в медицинской инфраструктуре, образовании (как по содержанию, так и по форме)", - добавил он.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из Украины на период действия военного положения запрещен.Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" 9 августа призвала правительство разрешить бронировать до 70% сотрудников предприятий, тем самым освободить их от мобилизации для обеспечения продовольственной безопасности страны.

https://ria.ru/20220821/ukraina-1811083165.html

https://ria.ru/20220813/prizyv-1809388260.html

https://ria.ru/20220807/mobilizatsiya-1807802342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, алексей резников, министерство обороны украины