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Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/ukraina-1812057692.html
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS - РИА Новости, 25.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:12
2022-08-25T16:17
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой народной республики и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:12 25.08.2022 (обновлено: 16:17 25.08.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS

Минобороны России: ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой народной республики и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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