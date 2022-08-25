https://ria.ru/20220825/ukraina-1812057692.html
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS - РИА Новости, 25.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:12
2022-08-25T13:12
2022-08-25T16:17
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой народной республики и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:12 25.08.2022 (обновлено: 16:17 25.08.2022)
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS
Минобороны России: ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS