https://ria.ru/20220825/ukraina-1812057692.html

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS - РИА Новости, 25.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 19 ракет HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:12

2022-08-25T13:12

2022-08-25T16:17

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 5 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой народной республики и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)