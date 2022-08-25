https://ria.ru/20220825/ukraina-1812054537.html

ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород

ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород - РИА Новости, 25.08.2022

ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород

Авиация РФ поразила на аэродроме в Полтавской области пять боевых самолётов Украины, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:03

2022-08-25T13:03

2022-08-25T16:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

полтавская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Авиация РФ поразила на аэродроме в Полтавской области пять боевых самолётов Украины, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), полтавская область