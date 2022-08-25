https://ria.ru/20220825/ukraina-1812054537.html
ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород
ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород - РИА Новости, 25.08.2022
ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород
Авиация РФ поразила на аэродроме в Полтавской области пять боевых самолётов Украины, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:03
2022-08-25T13:03
2022-08-25T16:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
полтавская область
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Авиация РФ поразила на аэродроме в Полтавской области пять боевых самолётов Украины, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), полтавская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Полтавская область
13:03 25.08.2022 (обновлено: 16:17 25.08.2022)
ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород
Минобороны России: пять боевых самолетов ВСУ уничтожены на военном аэродроме Миргород