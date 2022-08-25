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ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород
ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород - РИА Новости, 25.08.2022
ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород
Авиация РФ поразила на аэродроме в Полтавской области пять боевых самолётов Украины, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:03
2022-08-25T16:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
полтавская область
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Авиация РФ поразила на аэродроме в Полтавской области пять боевых самолётов Украины, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), полтавская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Полтавская область
13:03 25.08.2022 (обновлено: 16:17 25.08.2022)
 
ВС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме Миргород

Минобороны России: пять боевых самолетов ВСУ уничтожены на военном аэродроме Миргород

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок украинского военного самолета
Обломок украинского военного самолета - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок украинского военного самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Авиация РФ поразила на аэродроме в Полтавской области пять боевых самолётов Украины, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Ещё два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Полтавская область
 
 
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