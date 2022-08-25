https://ria.ru/20220825/ukraina-1812050587.html

Эксперт прокомментировал выделение США Украине нового пакета помощи

Эксперт прокомментировал выделение США Украине нового пакета помощи - РИА Новости, 25.08.2022

Эксперт прокомментировал выделение США Украине нового пакета помощи

Вооружения и техника, включенные в новый масштабный пакет военной помощи США Украине, говорят о желании Вашингтона затянуть конфликт, но не обеспечить военный... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:57

2022-08-25T12:57

2022-08-25T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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алексей леонков

джо байден

алексей резников

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Вооружения и техника, включенные в новый масштабный пакет военной помощи США Украине, говорят о желании Вашингтона затянуть конфликт, но не обеспечить военный успех Киева на фронтах, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.В среду президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источник опубликовал содержание этого пакета. Согласно материалу СМИ, он включает шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые будут предоставлены дополнительно к двум, также Украина получит 245 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тысяч 120-миллиметровых минометных боеприпасов, противоартиллерийские радары U24, систему подавления беспилотных летательных аппаратов (UAS), оборудование поддержки, средства борьбы с БПЛА Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также средства на обучение военных."Номенклатура вооружений в новом пакете помощи США направлена прежде всего для ведения украинскими войсками оборонительных боев в городской черте, превращая каждый населенный пункт в укрепрайон, стенами в котором выступают жилые дома. Если вспомнить заявления украинского военного командования, согласно которым они тратят в день где-то 5-6 тысяч артиллерийских боеприпасов, то можно примерно прикинуть, что этого хватит Киеву на несколько месяцев. Отсюда делаем вывод, что Вашингтон хочет затянуть конфликт, но не поставляет ничего для "перелома" в пользу Киева", - сказал Леонков.Эксперт отметил, что для перелома ситуации на хотя бы одном направлении боевых действий украинским войскам потребовались бы масштабные поставки бронетехники и ствольной артиллерии, о недостатке которых для контрнаступления заявлял в том числе министр обороны Украины Алексей Резников.По мнению Леонкова, Запад хочет, чтобы СВО приобрела форму "тлеющего конфликта", что легло бы прежде всего тяжелым бременем на мирных жителей Донбасса и Украины."НАТО считает, что таким образом они смогут истощить наши силы, периодически публикуют отчёты о том, что мы ничего не добиваемся, при этом забывая писать, какой ценой для Украины мы там "ничего не добиваемся". Да, мы выключили в СВО временной фактор, но ставка делается на качественное освобождение населенных пунктов с минимумом жертв среди гражданских. Я бы не назвал это, как сейчас говорят, "позиционной войной", потому что позиции наши все равно двигаются", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html

https://ria.ru/20220825/ukraina-1811998533.html

https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, нато, алексей леонков, джо байден, алексей резников