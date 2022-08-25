11:55 25.08.2022 (обновлено: 12:22 25.08.2022)
В Лондоне надеются, что Украина с помощью Запада станет угрозой для России
Посол Британии в Киеве заявила, что помощь Запада сделает Украину угрозой для России
Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс полагает, что помощь Запада для Украины способна изменить не только будущее страны, но и сформировать угрозу для России.
"Украина способна быть вооруженной не только для того, чтобы дать отпор, но и изменить ситуацию с точки зрения того, как Россия может думать о любой будущей угрозе", - приводит слова Симмонс агентство "РБК-Украина".
По ее словам, Украина сейчас участвует в "экзистенциальной борьбе" - если рассматривать в перспективе, предоставленная помощь стране может изменить ее возможности по защите в будущем. Посол отметила, что вызов для всех стран заключается в том, что конфликт на Украине не будет коротким.
"Это небинарный вопрос: можем ли мы все поставлять достаточно оружия, чтобы Украина могла победить? Речь идет о том, как стратегически изменить ситуацию в долгосрочной перспективе. Чтобы обороноспособность была соответствующей этой новой угрозе", - сказала она.
Накануне менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление Киева, так как в мире начинают понимать масштабы кризиса, вызванного действиями Запада на Украине и вокруг нее.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.