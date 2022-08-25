https://ria.ru/20220825/ukraina-1812032614.html

В Лондоне надеются, что Украина с помощью Запада станет угрозой для России

В Лондоне надеются, что Украина с помощью Запада станет угрозой для России - РИА Новости, 25.08.2022

В Лондоне надеются, что Украина с помощью Запада станет угрозой для России

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс полагает, что помощь Запада для Украины способна изменить не только будущее страны, но и сформировать угрозу для РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:55

2022-08-25T11:55

2022-08-25T12:22

в мире

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс полагает, что помощь Запада для Украины способна изменить не только будущее страны, но и сформировать угрозу для России."Украина способна быть вооруженной не только для того, чтобы дать отпор, но и изменить ситуацию с точки зрения того, как Россия может думать о любой будущей угрозе", - приводит слова Симмонс агентство "РБК-Украина".По ее словам, Украина сейчас участвует в "экзистенциальной борьбе" - если рассматривать в перспективе, предоставленная помощь стране может изменить ее возможности по защите в будущем. Посол отметила, что вызов для всех стран заключается в том, что конфликт на Украине не будет коротким."Это небинарный вопрос: можем ли мы все поставлять достаточно оружия, чтобы Украина могла победить? Речь идет о том, как стратегически изменить ситуацию в долгосрочной перспективе. Чтобы обороноспособность была соответствующей этой новой угрозе", - сказала она.Накануне менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление Киева, так как в мире начинают понимать масштабы кризиса, вызванного действиями Запада на Украине и вокруг нее.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220824/britaniya-1811967824.html

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в мире, мария захарова, сергей лавров, энтони блинкен, украина, россия, сша, оон, великобритания