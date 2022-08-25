Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне надеются, что Украина с помощью Запада станет угрозой для России - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/ukraina-1812032614.html
В Лондоне надеются, что Украина с помощью Запада станет угрозой для России
В Лондоне надеются, что Украина с помощью Запада станет угрозой для России - РИА Новости, 25.08.2022
В Лондоне надеются, что Украина с помощью Запада станет угрозой для России
Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс полагает, что помощь Запада для Украины способна изменить не только будущее страны, но и сформировать угрозу для РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:55
2022-08-25T12:22
в мире
мария захарова
сергей лавров
энтони блинкен
украина
россия
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155436/25/1554362538_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_a2d113dcaf4f60d9578c5ff252b55b99.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс полагает, что помощь Запада для Украины способна изменить не только будущее страны, но и сформировать угрозу для России."Украина способна быть вооруженной не только для того, чтобы дать отпор, но и изменить ситуацию с точки зрения того, как Россия может думать о любой будущей угрозе", - приводит слова Симмонс агентство "РБК-Украина".По ее словам, Украина сейчас участвует в "экзистенциальной борьбе" - если рассматривать в перспективе, предоставленная помощь стране может изменить ее возможности по защите в будущем. Посол отметила, что вызов для всех стран заключается в том, что конфликт на Украине не будет коротким."Это небинарный вопрос: можем ли мы все поставлять достаточно оружия, чтобы Украина могла победить? Речь идет о том, как стратегически изменить ситуацию в долгосрочной перспективе. Чтобы обороноспособность была соответствующей этой новой угрозе", - сказала она.Накануне менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление Киева, так как в мире начинают понимать масштабы кризиса, вызванного действиями Запада на Украине и вокруг нее.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220824/britaniya-1811967824.html
https://ria.ru/20220824/britaniya-1811966090.html
украина
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155436/25/1554362538_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_883a3c2a6f63aee04b974b855b90ebb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, сергей лавров, энтони блинкен, украина, россия, сша, оон, великобритания
В мире, Мария Захарова, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Украина, Россия, США, ООН, Великобритания
11:55 25.08.2022 (обновлено: 12:22 25.08.2022)
 
В Лондоне надеются, что Украина с помощью Запада станет угрозой для России

Посол Британии в Киеве заявила, что помощь Запада сделает Украину угрозой для России

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс полагает, что помощь Запада для Украины способна изменить не только будущее страны, но и сформировать угрозу для России.
"Украина способна быть вооруженной не только для того, чтобы дать отпор, но и изменить ситуацию с точки зрения того, как Россия может думать о любой будущей угрозе", - приводит слова Симмонс агентство "РБК-Украина".
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 23:06В мире
В МО Британии рассказали, почему сближение с РФ станет "катастрофой"
По ее словам, Украина сейчас участвует в "экзистенциальной борьбе" - если рассматривать в перспективе, предоставленная помощь стране может изменить ее возможности по защите в будущем. Посол отметила, что вызов для всех стран заключается в том, что конфликт на Украине не будет коротким.
"Это небинарный вопрос: можем ли мы все поставлять достаточно оружия, чтобы Украина могла победить? Речь идет о том, как стратегически изменить ситуацию в долгосрочной перспективе. Чтобы обороноспособность была соответствующей этой новой угрозе", - сказала она.
Накануне менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление Киева, так как в мире начинают понимать масштабы кризиса, вызванного действиями Запада на Украине и вокруг нее.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Вестминстерский мост через реку Темзу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 22:38
Замминистра обороны Британии припугнул жителей страны "дружбой с Россией"
 
В миреМария ЗахароваСергей ЛавровЭнтони БлинкенУкраинаРоссияСШАООНВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала