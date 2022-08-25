Экс-сенатор США посоветовал Украине скорее пойти на мир с Россией
Экс-сенатор США Блэк: Киеву следует пойти на мир с Москвой до потери выхода к Черному морю
Акватория грузового порта в Одессе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Украине для выживания необходимо добиться прекращения огня раньше, чем Россия займёт Одессу и перекроет доступ к Черному морю, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.
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"У Украины нет возможности удержать Донбасс, как и шанса вернуть уже потерянные часть черноморского побережья. Думаю, что это нереалистично", - добавил он.
Оценивая вероятные сроки завершения боевых действий, Блэк выразил надежду на то, что ближайшей зимой поддерживающие Украину страны, в особенности Европа, начнут задаваться вопросом о целесообразности мер поддержки и санкций против России.
"Россия хотела продавать нам нефть, газ и всё остальное, но мы решили переиграть РФ, осложнив этот процесс и отрезав себя от импорта. Для США это не такая большая проблема, но это громадная проблема для Европы, которая зависит от российского газа", - считает Блэк.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.