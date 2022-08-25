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В мире начинают понимать масштабы кризиса на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 25.08.2022
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В мире начинают понимать масштабы кризиса на Украине, заявила Захарова
В мире начинают понимать масштабы кризиса на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 25.08.2022
В мире начинают понимать масштабы кризиса на Украине, заявила Захарова
Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление Киева, так как в мире начинают понимать масштабы кризиса, вызванного действиями Запада на Украине и РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:09
2022-08-25T10:43
в мире
мария захарова
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украина
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление Киева, так как в мире начинают понимать масштабы кризиса, вызванного действиями Запада на Украине и вокруг нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации."Мир не покупает это по одной простой причине: все начали осознавать, что ситуация намного серьёзнее, нежели использование западными либеральными диктатурами Украины в антироссийской идеологии. Теперь уже ставки настолько высоки, что ситуация вокруг Украины, мотивированная Западом, стала разрушительной для всех континентов — вот в чем проблема", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос об итогах голосования по антироссийскому заявлению Киева."Теперь-то все осознали, что это не локальная ситуация, это не история, как сейчас пытаются всем рассказать как о "просто каких-то противоречиях в регионе", а что западные либеральные диктатуры взялись за передел мира, используя Украину. Когда все это поняли на своём примере — вот тут начало приходить осознание масштабов", - отметила Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811964175.html
https://ria.ru/20220824/pogibshie-1811936312.html
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в мире, мария захарова, оон, украина
В мире, Мария Захарова, ООН, Украина
10:09 25.08.2022 (обновлено: 10:43 25.08.2022)
 
В мире начинают понимать масштабы кризиса на Украине, заявила Захарова

Захарова: в ООН не поддержали антироссийское заявление Киева из-за масштабов кризиса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление Киева, так как в мире начинают понимать масштабы кризиса, вызванного действиями Запада на Украине и вокруг нее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.
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"Мир не покупает это по одной простой причине: все начали осознавать, что ситуация намного серьёзнее, нежели использование западными либеральными диктатурами Украины в антироссийской идеологии. Теперь уже ставки настолько высоки, что ситуация вокруг Украины, мотивированная Западом, стала разрушительной для всех континентов — вот в чем проблема", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос об итогах голосования по антироссийскому заявлению Киева.
"Теперь-то все осознали, что это не локальная ситуация, это не история, как сейчас пытаются всем рассказать как о "просто каких-то противоречиях в регионе", а что западные либеральные диктатуры взялись за передел мира, используя Украину. Когда все это поняли на своём примере — вот тут начало приходить осознание масштабов", - отметила Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреМария ЗахароваООНУкраина
 
 
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