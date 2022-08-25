https://ria.ru/20220825/ukraina-1811998533.html
Экс-сенатор: американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия
Экс-сенатор: американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия - РИА Новости, 25.08.2022
Экс-сенатор: американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия
Соединенные Штаты не позволят Украине начать мирные переговоры до промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года, заявил в интервью РИА Новости бывший... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:38
2022-08-25T09:38
2022-08-25T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты не позволят Украине начать мирные переговоры до промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года, заявил в интервью РИА Новости бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк."США определенно не допустят никаких переговоров до промежуточных выборов", - сообщил он.По мнению Блэка, освещение событий на Украине в американских СМИ не позволяет сформировать в обществе объективную картину текущей ситуации."Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию", - отметил политик."НАТО хочет, чтобы вы верили, будто военные действия начались в феврале этого года. Но они не начинались тогда, а были спланированы еще до 2014 года. Это следствие безрассудных действий (Барака) Обамы. Президент Обама требовал от США более агрессивных действий в Украине", - заявил Блэк.По его оценке, после государственного переворота в 2014 году на Украине, ЦРУ и госдепартамент "решали", кто будет министрами в новом правительстве, а нынешний уровень "бессмысленного кровопролития и разрушений" стал следствием агрессивного подхода НАТО к Украине."В результате, естественно, было создано марионеточное правительство, настроенное против России и русскоязычного населения на Украине", - считает политик.В то же время Блэк отмечает, что американское общество "в немалой степени" потеряло интерес к военным действиям в Европе.
https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html
https://ria.ru/20220824/territoriya-1811720063.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, ричард блэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ричард Блэк
Экс-сенатор: американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия
Экс-сенатор Блэк: в США лишь небольшая группа людей понимает реальную ситуацию на Украине
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты не позволят Украине начать мирные переговоры до промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года, заявил в интервью РИА Новости бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.
"США определенно не допустят никаких переговоров до промежуточных выборов", - сообщил он.
По мнению Блэка, освещение событий на Украине в американских СМИ не позволяет сформировать в обществе объективную картину текущей ситуации.
"Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию", - отметил политик.
"НАТО хочет, чтобы вы верили, будто военные действия начались в феврале этого года. Но они не начинались тогда, а были спланированы еще до 2014 года. Это следствие безрассудных действий (Барака) Обамы. Президент Обама требовал от США более агрессивных действий в Украине", - заявил Блэк.
По его оценке, после государственного переворота в 2014 году на Украине, ЦРУ и госдепартамент "решали", кто будет министрами в новом правительстве, а нынешний уровень "бессмысленного кровопролития и разрушений" стал следствием агрессивного подхода НАТО к Украине.
"В результате, естественно, было создано марионеточное правительство, настроенное против России и русскоязычного населения на Украине", - считает политик.
В то же время Блэк отмечает, что американское общество "в немалой степени" потеряло интерес к военным действиям в Европе.