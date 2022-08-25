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The Guardian спрогнозировала пять вариантов конфликта на Украине - РИА Новости, 25.08.2022
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The Guardian спрогнозировала пять вариантов конфликта на Украине
The Guardian спрогнозировала пять вариантов конфликта на Украине - РИА Новости, 25.08.2022
The Guardian спрогнозировала пять вариантов конфликта на Украине
Журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг озвучил пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев. Первый... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:36
2022-08-25T11:17
в мире
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг озвучил пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев. Первый прогноз заключается в том, что конфликт затянется еще на год, но будет не таким интенсивным, как весной. При этом переговоры между Москвой и Киевом в ближайшие полгода проводиться не будут.Согласно второму, Украина не будет проводить контрнаступлений и начнет применять тактику партизанских рейдов, а также наносить удары с помощью дальнобойных ракетных систем. В третьем прогнозе Россия будет продолжать наступление, однако ее целью будет удерживание территорий Украины. Четвертый вариант предполагает, что кризис с беженцами вместе с наступлением зимы даст дополнительные возможности тому, кто сможет лучше к нему подготовиться. Кроме того, Москва рассматривает наступление зимы как возможность для заключения мира с Киевом на своих условиях, говорится в статье.В пятом прогнозе Западу предстоит решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или же просто держалась, потому что без западной военной помощи Киев потерпел бы поражение. При этом у Украины дефицит бюджета в пять миллиардов долларов в месяц и дальнейшая помощь со стороны европейцев обойдется намного дороже. Вопрос, по словам автора, в том, готовы ли западные страны на эти жертвы. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная ее цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, украина, россия, европа
В мире, Украина, Россия, Европа
09:36 25.08.2022 (обновлено: 11:17 25.08.2022)
 
The Guardian спрогнозировала пять вариантов конфликта на Украине

Колумнист The Guardian Саббаг дал пять прогнозов на ближайшие полгода конфликта на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на бронеавтомобиле "Тигр" Вооруженных сил России
Военнослужащий на бронеавтомобиле Тигр Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий на бронеавтомобиле "Тигр" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Журналист британской газеты The Guardian Дэн Саббаг озвучил пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев.

Первый прогноз заключается в том, что конфликт затянется еще на год, но будет не таким интенсивным, как весной. При этом переговоры между Москвой и Киевом в ближайшие полгода проводиться не будут.
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Согласно второму, Украина не будет проводить контрнаступлений и начнет применять тактику партизанских рейдов, а также наносить удары с помощью дальнобойных ракетных систем.

В третьем прогнозе Россия будет продолжать наступление, однако ее целью будет удерживание территорий Украины.

Четвертый вариант предполагает, что кризис с беженцами вместе с наступлением зимы даст дополнительные возможности тому, кто сможет лучше к нему подготовиться. Кроме того, Москва рассматривает наступление зимы как возможность для заключения мира с Киевом на своих условиях, говорится в статье.
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В пятом прогнозе Западу предстоит решить, хочет ли он, чтобы Украина победила или же просто держалась, потому что без западной военной помощи Киев потерпел бы поражение. При этом у Украины дефицит бюджета в пять миллиардов долларов в месяц и дальнейшая помощь со стороны европейцев обойдется намного дороже. Вопрос, по словам автора, в том, готовы ли западные страны на эти жертвы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная ее цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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