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Полянский: новейшая военная помощь США Киеву не сильно меняет ситуацию - РИА Новости, 25.08.2022
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Полянский: новейшая военная помощь США Киеву не сильно меняет ситуацию
Полянский: новейшая военная помощь США Киеву не сильно меняет ситуацию - РИА Новости, 25.08.2022
Полянский: новейшая военная помощь США Киеву не сильно меняет ситуацию
Крупнейший пакет военной помощи США Киеву на почти 3 миллиарда долларов не сильно меняет ситуацию "на земле", специальная военная операция идет по плану и ее... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T01:20
2022-08-25T01:20
в мире
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ООН, 25 авг – РИА Новости. Крупнейший пакет военной помощи США Киеву на почти 3 миллиарда долларов не сильно меняет ситуацию "на земле", специальная военная операция идет по плану и ее цели будут достигнуты, заявил в эфире Sky News первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В среду США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти 3 миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном оборонной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.Отвечая на вопрос ведущего о том, обеспокоена ли Москва по поводу отправки военной помощи США Украине на 3 миллиарда долларов, Полянский сказал: "Это не очень сильно меняет ситуацию на земле".Как подчеркнул дипломат, в РФ знают, что все эти удары были абсолютно прицельными и они не могут наноситься без вовлечения американцев. Это было признано самой украинской стороной, добавил он."Это (последний пакет американской военной помощи Киеву – ред.) не меняет картину в целом. Специальная военная операция проходит в соответствии с планом. Все цели СВО будут достигнуты", - подчеркнул он."Уже говорилось, что мы не гонимся за временем. В нашем распоряжении время, которое нам требуется. Мы пытаемся уберечь как можно больше живой силы и жизней мирных граждан. Поэтому мы очень избирательны, мы не целимся в гражданскую инфраструктуру", - добавил Полянский.При этом он подчеркнул, что у России очень сильный враг. Дипломат пояснил, что имеет в виду не Украину, а страны НАТО, "которые ведут опосредованную войну с Россией на Украине руками украинцев, до последнего украинца".
https://ria.ru/20220824/pomosch-1811822717.html
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в мире, джо байден, украина, сша, россия, нато
В мире, Джо Байден, Украина, США, Россия, НАТО
01:20 25.08.2022
 
Полянский: новейшая военная помощь США Киеву не сильно меняет ситуацию

Полянский: военный пакет США в $3 миллиарда для Киева не сильно меняет ситуацию "на земле"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 25 авг – РИА Новости. Крупнейший пакет военной помощи США Киеву на почти 3 миллиарда долларов не сильно меняет ситуацию "на земле", специальная военная операция идет по плану и ее цели будут достигнуты, заявил в эфире Sky News первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В среду США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти 3 миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном оборонной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.
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Отвечая на вопрос ведущего о том, обеспокоена ли Москва по поводу отправки военной помощи США Украине на 3 миллиарда долларов, Полянский сказал: "Это не очень сильно меняет ситуацию на земле".
"Это, конечно, делает ситуацию более сложной для нас, в особенности для мирных граждан, потому что, как вы знаете, США снабжают Украину артиллерийскими системами, РСЗО, которые могут доставать до районов, до которых ранее украинские военные не могли достать. Это значит больше потерь среди гражданского населения, больше инцидентов и провокаций, подобных обстрелу Еленовки, где в ходе этого обстрела были убиты украинские пленные", - отметил он.
Как подчеркнул дипломат, в РФ знают, что все эти удары были абсолютно прицельными и они не могут наноситься без вовлечения американцев. Это было признано самой украинской стороной, добавил он.
"Это (последний пакет американской военной помощи Киеву – ред.) не меняет картину в целом. Специальная военная операция проходит в соответствии с планом. Все цели СВО будут достигнуты", - подчеркнул он.
"Уже говорилось, что мы не гонимся за временем. В нашем распоряжении время, которое нам требуется. Мы пытаемся уберечь как можно больше живой силы и жизней мирных граждан. Поэтому мы очень избирательны, мы не целимся в гражданскую инфраструктуру", - добавил Полянский.
При этом он подчеркнул, что у России очень сильный враг. Дипломат пояснил, что имеет в виду не Украину, а страны НАТО, "которые ведут опосредованную войну с Россией на Украине руками украинцев, до последнего украинца".
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