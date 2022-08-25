https://ria.ru/20220825/ukraina-1811977427.html

Полянский: новейшая военная помощь США Киеву не сильно меняет ситуацию

Полянский: новейшая военная помощь США Киеву не сильно меняет ситуацию - РИА Новости, 25.08.2022

Полянский: новейшая военная помощь США Киеву не сильно меняет ситуацию

Крупнейший пакет военной помощи США Киеву на почти 3 миллиарда долларов не сильно меняет ситуацию "на земле", специальная военная операция идет по плану и ее... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T01:20

2022-08-25T01:20

2022-08-25T01:20

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ООН, 25 авг – РИА Новости. Крупнейший пакет военной помощи США Киеву на почти 3 миллиарда долларов не сильно меняет ситуацию "на земле", специальная военная операция идет по плану и ее цели будут достигнуты, заявил в эфире Sky News первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В среду США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти 3 миллиарда долларов. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном оборонной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.Отвечая на вопрос ведущего о том, обеспокоена ли Москва по поводу отправки военной помощи США Украине на 3 миллиарда долларов, Полянский сказал: "Это не очень сильно меняет ситуацию на земле".Как подчеркнул дипломат, в РФ знают, что все эти удары были абсолютно прицельными и они не могут наноситься без вовлечения американцев. Это было признано самой украинской стороной, добавил он."Это (последний пакет американской военной помощи Киеву – ред.) не меняет картину в целом. Специальная военная операция проходит в соответствии с планом. Все цели СВО будут достигнуты", - подчеркнул он."Уже говорилось, что мы не гонимся за временем. В нашем распоряжении время, которое нам требуется. Мы пытаемся уберечь как можно больше живой силы и жизней мирных граждан. Поэтому мы очень избирательны, мы не целимся в гражданскую инфраструктуру", - добавил Полянский.При этом он подчеркнул, что у России очень сильный враг. Дипломат пояснил, что имеет в виду не Украину, а страны НАТО, "которые ведут опосредованную войну с Россией на Украине руками украинцев, до последнего украинца".

https://ria.ru/20220824/pomosch-1811822717.html

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в мире, джо байден, украина, сша, россия, нато