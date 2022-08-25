https://ria.ru/20220825/ukaz-1812094355.html
Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих
Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих - РИА Новости, 25.08.2022
Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих
Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих.Соответствующий документ размещен на портале... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:38
2022-08-25T14:38
2022-08-25T16:17
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих.Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. "Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — говорится в новом указе.В соответствии с предыдущим указом от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
https://ria.ru/20220825/iskander-1812054669.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
14:38 25.08.2022 (обновлено: 16:17 25.08.2022)
Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих
Путин распорядился увеличить численность военнослужащих в России почти на 140 тысяч