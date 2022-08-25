https://ria.ru/20220825/ukaz-1812094355.html

Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих

Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих - РИА Новости, 25.08.2022

Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих

Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих.Соответствующий документ размещен на портале... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:38

2022-08-25T14:38

2022-08-25T16:17

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих.Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. "Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — говорится в новом указе.В соответствии с предыдущим указом от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

https://ria.ru/20220825/iskander-1812054669.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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