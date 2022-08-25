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Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/ukaz-1812094355.html
Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих
Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих - РИА Новости, 25.08.2022
Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих
Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих.Соответствующий документ размещен на портале... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:38
2022-08-25T16:17
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безопасность
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих.Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. "Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — говорится в новом указе.В соответствии с предыдущим указом от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность
14:38 25.08.2022 (обновлено: 16:17 25.08.2022)
 
Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих

Путин распорядился увеличить численность военнослужащих в России почти на 140 тысяч

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих.

Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — говорится в новом указе.
В соответствии с предыдущим указом от 17 ноября 2017 года, российские войска насчитывали 1 902 758 солдат и офицеров, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
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