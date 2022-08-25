https://ria.ru/20220825/turbina-1812021901.html

"Газпром": ни одна из турбин КС "Портовая" сейчас не ремонтируется в Канаде

"Газпром": ни одна из турбин КС "Портовая" сейчас не ремонтируется в Канаде - РИА Новости, 25.08.2022

"Газпром": ни одна из турбин КС "Портовая" сейчас не ремонтируется в Канаде

Ни одна из турбин Siemens для "Северного потока" не ремонтируется сейчас в Канаде, говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:19

2022-08-25T11:19

2022-08-25T15:10

экономика

канада

газпром

siemens

германия

россия

северный поток

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ни одна из турбин Siemens для "Северного потока" не ремонтируется сейчас в Канаде, говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram-канале."В настоящее время ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде", — заявила компания.Накануне телеканал CBC показал сюжет, в котором говорилось, что в Канаде проходят техническое обслуживание шесть турбин для "Северного потока", причем еще в июле власти страны выдали разрешение на их передачу Германии для дальнейшей транспортировки в Россию. Одну турбину уже доставили в Европу. По словам канцлера Олафа Шольца, Берлин продолжает работать с Оттавой над отправкой остальных, а глава канадского МИД Мелани Жоли подтвердила, что турбины решили отправить именно в Германию."Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — лишь на 20 процентов от полной мощности. Работу магистрали обеспечивает только один двигатель мощностью 52 мегаватта, хотя в нормальном режиме их пять и еще один находится в резерве. Кроме того, есть горячий резерв — две турбины мощностью по 27 мегаватт.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проблемы с поставками газа возникли из-за западных санкций. Как поясняло посольство в Берлине, передача турбины Германии не соответствует условиям контракта и "Газпрому" нужно подтверждение, что этот и другие агрегаты, которым требуется обслуживание, не подпадут под рестрикции.

https://ria.ru/20220823/duda-1811647984.html

https://ria.ru/20220824/turbiny-1811968895.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, канада, газпром, siemens, германия, россия, северный поток