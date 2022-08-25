https://ria.ru/20220825/turbina-1812021901.html
"Газпром": ни одна из турбин КС "Портовая" сейчас не ремонтируется в Канаде
"Газпром": ни одна из турбин КС "Портовая" сейчас не ремонтируется в Канаде - РИА Новости, 25.08.2022
"Газпром": ни одна из турбин КС "Портовая" сейчас не ремонтируется в Канаде
Ни одна из турбин Siemens для "Северного потока" не ремонтируется сейчас в Канаде, говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:19
2022-08-25T11:19
2022-08-25T15:10
экономика
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газпром
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германия
россия
северный поток
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ни одна из турбин Siemens для "Северного потока" не ремонтируется сейчас в Канаде, говорится в сообщении "Газпрома" в Telegram-канале."В настоящее время ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде", — заявила компания.Накануне телеканал CBC показал сюжет, в котором говорилось, что в Канаде проходят техническое обслуживание шесть турбин для "Северного потока", причем еще в июле власти страны выдали разрешение на их передачу Германии для дальнейшей транспортировки в Россию. Одну турбину уже доставили в Европу. По словам канцлера Олафа Шольца, Берлин продолжает работать с Оттавой над отправкой остальных, а глава канадского МИД Мелани Жоли подтвердила, что турбины решили отправить именно в Германию."Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — лишь на 20 процентов от полной мощности. Работу магистрали обеспечивает только один двигатель мощностью 52 мегаватта, хотя в нормальном режиме их пять и еще один находится в резерве. Кроме того, есть горячий резерв — две турбины мощностью по 27 мегаватт.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проблемы с поставками газа возникли из-за западных санкций. Как поясняло посольство в Берлине, передача турбины Германии не соответствует условиям контракта и "Газпрому" нужно подтверждение, что этот и другие агрегаты, которым требуется обслуживание, не подпадут под рестрикции.
https://ria.ru/20220823/duda-1811647984.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, канада, газпром, siemens, германия, россия, северный поток
Экономика, Канада, Газпром, Siemens, Германия, Россия, Северный поток
11:19 25.08.2022 (обновлено: 15:10 25.08.2022)
"Газпром": ни одна из турбин КС "Портовая" сейчас не ремонтируется в Канаде
"Газпром" заявил, что ни одна из турбин для "Северного потока" не проходит ремонт в Канаде
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Ни одна из турбин Siemens для "Северного потока" не ремонтируется сейчас в Канаде, говорится в сообщении
"Газпрома" в Telegram-канале.
"В настоящее время ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде", — заявила компания.
Накануне телеканал CBC показал сюжет, в котором говорилось, что в Канаде проходят техническое обслуживание шесть турбин для "Северного потока", причем еще в июле власти страны выдали разрешение на их передачу Германии для дальнейшей транспортировки в Россию. Одну турбину уже доставили в Европу. По словам канцлера Олафа Шольца, Берлин продолжает работать с Оттавой над отправкой остальных, а глава канадского МИД Мелани Жоли подтвердила, что турбины решили отправить именно в Германию.
"Северный поток
" с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — лишь на 20 процентов от полной мощности. Работу магистрали обеспечивает только один двигатель мощностью 52 мегаватта, хотя в нормальном режиме их пять и еще один находится в резерве. Кроме того, есть горячий резерв — две турбины мощностью по 27 мегаватт.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проблемы с поставками газа возникли из-за западных санкций. Как поясняло посольство в Берлине, передача турбины Германии не соответствует условиям контракта и "Газпрому" нужно подтверждение, что этот и другие агрегаты, которым требуется обслуживание, не подпадут под рестрикции.