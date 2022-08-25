https://ria.ru/20220825/tramp-1812204080.html
В США суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа
В США суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа - РИА Новости, 25.08.2022
В США суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа
Суд потребовал от правительства США в пятницу опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа, говорится в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:55
2022-08-25T23:55
2022-08-25T23:58
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Суд потребовал от правительства США в пятницу опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа, говорится в постановлении инстанции."В полдень пятницы (19.00 мск) или ранее правительство должно опубликовать отредактированную версию письменных показаний", - говорится в постановлении суда, размещенном в базе документов.Сотрудники ФБР 8 августа провели обыски в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда.После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов.
https://ria.ru/20220823/tramp-1811707162.html
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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп
В мире, США, Федеральное бюро расследований США, Дональд Трамп
23:55 25.08.2022 (обновлено: 23:58 25.08.2022)
В США суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа
Суд потребовал от правительства США опубликовать причины обыска в имении Трампа