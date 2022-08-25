Рейтинг@Mail.ru
В США суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/tramp-1812204080.html
В США суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа
В США суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа - РИА Новости, 25.08.2022
В США суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа
Суд потребовал от правительства США в пятницу опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа, говорится в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:55
2022-08-25T23:58
в мире
сша
федеральное бюро расследований сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Суд потребовал от правительства США в пятницу опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа, говорится в постановлении инстанции."В полдень пятницы (19.00 мск) или ранее правительство должно опубликовать отредактированную версию письменных показаний", - говорится в постановлении суда, размещенном в базе документов.Сотрудники ФБР 8 августа провели обыски в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда.После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов.
https://ria.ru/20220823/tramp-1811707162.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_124d922b07aedb35719f3f739d407279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп
В мире, США, Федеральное бюро расследований США, Дональд Трамп
23:55 25.08.2022 (обновлено: 23:58 25.08.2022)
 
В США суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа

Суд потребовал от правительства США опубликовать причины обыска в имении Трампа

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Суд потребовал от правительства США в пятницу опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении бывшего президента Дональда Трампа, говорится в постановлении инстанции.
"В полдень пятницы (19.00 мск) или ранее правительство должно опубликовать отредактированную версию письменных показаний", - говорится в постановлении суда, размещенном в базе документов.
Сотрудники ФБР 8 августа провели обыски в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда.
После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 22:48
Трамп вывез более ста документов с секретной информацией, заявила архивист
 
В миреСШАФедеральное бюро расследований СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала