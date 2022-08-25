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Мишустин позитивно оценил темпы роста товарооборота между Москвой и Баку - РИА Новости, 25.08.2022
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Мишустин позитивно оценил темпы роста товарооборота между Москвой и Баку
Мишустин позитивно оценил темпы роста товарооборота между Москвой и Баку - РИА Новости, 25.08.2022
Мишустин позитивно оценил темпы роста товарооборота между Москвой и Баку
Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Чолпон-Ате обратил внимание на темпы роста двустороннего... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:48
2022-08-25T21:19
цены на нефть
владимир путин
ильхам алиев
россия
азербайджан
москва
нурсултан назарбаев
евразийский экономический союз
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Чолпон-Ате обратил внимание на темпы роста двустороннего товарооборота."Хочу сказать, что наши двусторонние отношения сегодня развиваются, у нас очень добрые многолетние отношения с Азербайджаном. Что важно, в прошлом году наш товарооборот достиг серьезного объема - 3,3 миллиарда долларов. Это на 16% выше предыдущего года, а уже за эти полгода он достиг 1,6 миллиарда долларов", - сказал Мишустин."Если позволите, чуть выше", - заметил Асадов. "Это здорово - то, что (товарооборот) растет", - констатировал глава кабмина РФ. Он также предложил коллеге сверить показания статистики. Мишустин также напомнил о продуктивной работе российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.Он поблагодарил коллегу за взаимодействие и передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.Асадов в своем приветственном слове также обратил внимание на прогресс в двусторонних экономических отношениях. "Вы назвали цифры, я позволил себе чуть-чуть уточнить, но эти уточнения - на пользу. Надеюсь, что такие уточнения будут всегда в лучшую сторону", - заметил он. "Плюсом обеим странам", - согласился Мишустин.Асадов подчеркнул, что Россия для Азербайджана всегда была важным политическим и экономическим партнером. Он также обратил внимание на многовековые исторические связи двух государств. В этой связи Асадов напомнил о состоявшемся 22 февраля визите Ильхама Алиева в Москву для встречи с Владимиром Путиным, в ходе которого президенты подписали декларацию о союзническом взаимодействии. "Это говорит о многом и предопределяет те задачи, которые главы государств ставят перед правительствами", - считает премьер Азербайджана.Кроме того, Мишустин заявил, что Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами на евразийском пространстве, и сказал, что это очень хорошо."Очень здорово, что Азербайджан внимательно смотрит на интеграционные процессы, мы с уважением покажем всю палитру тех направлений, в которых мы работаем на интеграционном пространстве ЕАЭС", - сказал Мишустин на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Чолпон-Ате. Он заметил, что его встреча с Асадовым впервые приурочена к заседанию Евразийского межправсовета.Премьер Азербайджана в ответ поблагодарил председателя правительства РФ. "Завтра на заседании громогласно буду говорить об этом, личная вам благодарность, вы на протяжении долгого периода всегда прилагали максимум усилий, чтобы Азербайджан участвовал в этих заседаниях. Я вам искренне за это благодарен", - заключил Асадов.Десятого декабря 2021 года почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании ВЕЭС, заявил, что Азербайджан мог бы получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.
https://ria.ru/20220824/gosdolg-1811831830.html
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цены на нефть, владимир путин, ильхам алиев, россия, азербайджан, москва, нурсултан назарбаев, евразийский экономический союз, веэс
Цены на нефть, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Россия, Азербайджан, Москва, Нурсултан Назарбаев, Евразийский экономический союз, ВЕЭС
20:48 25.08.2022 (обновлено: 21:19 25.08.2022)
 
Мишустин позитивно оценил темпы роста товарооборота между Москвой и Баку

Мишустин: в прошлом году товарооборот с Азербайджаном достиг объема 3,3 миллиарда долларов

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Чолпон-Ате обратил внимание на темпы роста двустороннего товарооборота.
"Хочу сказать, что наши двусторонние отношения сегодня развиваются, у нас очень добрые многолетние отношения с Азербайджаном. Что важно, в прошлом году наш товарооборот достиг серьезного объема - 3,3 миллиарда долларов. Это на 16% выше предыдущего года, а уже за эти полгода он достиг 1,6 миллиарда долларов", - сказал Мишустин.
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"Если позволите, чуть выше", - заметил Асадов. "Это здорово - то, что (товарооборот) растет", - констатировал глава кабмина РФ. Он также предложил коллеге сверить показания статистики. Мишустин также напомнил о продуктивной работе российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Он поблагодарил коллегу за взаимодействие и передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Асадов в своем приветственном слове также обратил внимание на прогресс в двусторонних экономических отношениях. "Вы назвали цифры, я позволил себе чуть-чуть уточнить, но эти уточнения - на пользу. Надеюсь, что такие уточнения будут всегда в лучшую сторону", - заметил он. "Плюсом обеим странам", - согласился Мишустин.
Асадов подчеркнул, что Россия для Азербайджана всегда была важным политическим и экономическим партнером. Он также обратил внимание на многовековые исторические связи двух государств. В этой связи Асадов напомнил о состоявшемся 22 февраля визите Ильхама Алиева в Москву для встречи с Владимиром Путиным, в ходе которого президенты подписали декларацию о союзническом взаимодействии. "Это говорит о многом и предопределяет те задачи, которые главы государств ставят перед правительствами", - считает премьер Азербайджана.
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Кроме того, Мишустин заявил, что Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами на евразийском пространстве, и сказал, что это очень хорошо.
"Очень здорово, что Азербайджан внимательно смотрит на интеграционные процессы, мы с уважением покажем всю палитру тех направлений, в которых мы работаем на интеграционном пространстве ЕАЭС", - сказал Мишустин на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Чолпон-Ате. Он заметил, что его встреча с Асадовым впервые приурочена к заседанию Евразийского межправсовета.
Премьер Азербайджана в ответ поблагодарил председателя правительства РФ. "Завтра на заседании громогласно буду говорить об этом, личная вам благодарность, вы на протяжении долгого периода всегда прилагали максимум усилий, чтобы Азербайджан участвовал в этих заседаниях. Я вам искренне за это благодарен", - заключил Асадов.
Десятого декабря 2021 года почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании ВЕЭС, заявил, что Азербайджан мог бы получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.
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Цены на нефтьВладимир ПутинИльхам АлиевРоссияАзербайджанМоскваНурсултан НазарбаевЕвразийский экономический союзВЕЭС
 
 
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