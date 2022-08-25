20:48 25.08.2022 (обновлено: 21:19 25.08.2022)
Мишустин позитивно оценил темпы роста товарооборота между Москвой и Баку
Мишустин: в прошлом году товарооборот с Азербайджаном достиг объема 3,3 миллиарда долларов
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Чолпон-Ате обратил внимание на темпы роста двустороннего товарооборота.
"Хочу сказать, что наши двусторонние отношения сегодня развиваются, у нас очень добрые многолетние отношения с Азербайджаном. Что важно, в прошлом году наш товарооборот достиг серьезного объема - 3,3 миллиарда долларов. Это на 16% выше предыдущего года, а уже за эти полгода он достиг 1,6 миллиарда долларов", - сказал Мишустин.
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"Если позволите, чуть выше", - заметил Асадов. "Это здорово - то, что (товарооборот) растет", - констатировал глава кабмина РФ. Он также предложил коллеге сверить показания статистики. Мишустин также напомнил о продуктивной работе российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Он поблагодарил коллегу за взаимодействие и передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Асадов в своем приветственном слове также обратил внимание на прогресс в двусторонних экономических отношениях. "Вы назвали цифры, я позволил себе чуть-чуть уточнить, но эти уточнения - на пользу. Надеюсь, что такие уточнения будут всегда в лучшую сторону", - заметил он. "Плюсом обеим странам", - согласился Мишустин.
Асадов подчеркнул, что Россия для Азербайджана всегда была важным политическим и экономическим партнером. Он также обратил внимание на многовековые исторические связи двух государств. В этой связи Асадов напомнил о состоявшемся 22 февраля визите Ильхама Алиева в Москву для встречи с Владимиром Путиным, в ходе которого президенты подписали декларацию о союзническом взаимодействии. "Это говорит о многом и предопределяет те задачи, которые главы государств ставят перед правительствами", - считает премьер Азербайджана.
Кроме того, Мишустин заявил, что Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами на евразийском пространстве, и сказал, что это очень хорошо.
"Очень здорово, что Азербайджан внимательно смотрит на интеграционные процессы, мы с уважением покажем всю палитру тех направлений, в которых мы работаем на интеграционном пространстве ЕАЭС", - сказал Мишустин на встрече с коллегой из Азербайджана Али Асадовым в Чолпон-Ате. Он заметил, что его встреча с Асадовым впервые приурочена к заседанию Евразийского межправсовета.
Премьер Азербайджана в ответ поблагодарил председателя правительства РФ. "Завтра на заседании громогласно буду говорить об этом, личная вам благодарность, вы на протяжении долгого периода всегда прилагали максимум усилий, чтобы Азербайджан участвовал в этих заседаниях. Я вам искренне за это благодарен", - заключил Асадов.
Десятого декабря 2021 года почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании ВЕЭС, заявил, что Азербайджан мог бы получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.