https://ria.ru/20220825/tolkin-1812011042.html

Смелое зрелище: вышли первые отзывы на шоу "Властелин колец: Кольца власти"

Смелое зрелище: вышли первые отзывы на шоу "Властелин колец: Кольца власти" - РИА Новости, 25.08.2022

Смелое зрелище: вышли первые отзывы на шоу "Властелин колец: Кольца власти"

Критики посмотрели первые два эпизода сериала "Властелин колец: Кольца власти" по произведениям Джона Толкина до его официальной премьеры. После снятия эмбарго... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:25

2022-08-25T11:25

2022-08-25T11:48

культура

новости культуры

кино и сериалы

джон толкин

что посмотреть

властелин колец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811757882_196:0:1304:623_1920x0_80_0_0_fb574a4a51540b2fbd62f041afd3ef12.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Критики посмотрели первые два эпизода сериала "Властелин колец: Кольца власти" по произведениям Джона Толкина до его официальной премьеры. После снятия эмбарго на публикации в соцсети они начали делиться впечатлениями о шоу в своих аккаунтах, пишет Variety. "Я посмотрел "Кольца власти" и могу с уверенностью сказать, что вы ими будете довольны. Масштабное, смелое и красивое зрелище. Неизвестно, встанет ли шоу в один ряд с фильмами Джексона или заслуживает имя Толкина, но пока оно воспринимается как нечто мощное, чего только и можно ожидать от исторически дорогого производства", — заявил Эрик Франциско из Inverse.Брэндон Кац из The Wrap назвал первые два эпизода "захватывающим зрелищем"."Масштаб, размах, амбиции и грандиозность — им нет равных на ТВ. А ведь у шоу есть весьма трудоемкая задача — представить очень много необходимых для вселенной (созданной в произведениях Толкина, — Прим. ред.) элементов, так что ему нужно время для разгона", — объясняет Кац. "Это кинематографический опыт, — говорит говорит Родриго Салем, пишущий для Folha. — В идеале серии нужно смотреть на большом экране. Это настоящий Толкин, и в то же время ощущается связь шоу с фильмами Питера Джексона. Спецэффекты блестящие, актерская игра потрясающая. Тут такой пролог, что он напрочь развеет все самые ужасные ваши предчувствия (о качестве сериала, — Прим. ред.)". "Признаюсь, я удивлена из-за того, что первые серии мне так сильно понравились. Пышный, большой — этот проект подарил глоток свежего воздуха всей франшизе. Думаю, шоу вам понравится, как только вы в него втянетесь", — считает Стейси Ламбе из Entertainment Tonight.Сюжет сериала разворачивается во время так называемой Второй эпохи Средиземья, когда были созданы Кольца власти, то есть задолго до событий, о которых рассказывается в "Хоббите" и "Властелине колец". Премьера сериала "Властелин колец: Кольца власти" запланирована на 2 сентября.

https://ria.ru/20220824/koltsa-1811756856.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джон толкин, что посмотреть , властелин колец