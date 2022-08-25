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Смелое зрелище: вышли первые отзывы на шоу "Властелин колец: Кольца власти" - РИА Новости, 25.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220825/tolkin-1812011042.html
Смелое зрелище: вышли первые отзывы на шоу "Властелин колец: Кольца власти"
Смелое зрелище: вышли первые отзывы на шоу "Властелин колец: Кольца власти" - РИА Новости, 25.08.2022
Смелое зрелище: вышли первые отзывы на шоу "Властелин колец: Кольца власти"
Критики посмотрели первые два эпизода сериала "Властелин колец: Кольца власти" по произведениям Джона Толкина до его официальной премьеры. После снятия эмбарго... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:25
2022-08-25T11:48
культура
новости культуры
кино и сериалы
джон толкин
что посмотреть
властелин колец
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Критики посмотрели первые два эпизода сериала "Властелин колец: Кольца власти" по произведениям Джона Толкина до его официальной премьеры. После снятия эмбарго на публикации в соцсети они начали делиться впечатлениями о шоу в своих аккаунтах, пишет Variety. "Я посмотрел "Кольца власти" и могу с уверенностью сказать, что вы ими будете довольны. Масштабное, смелое и красивое зрелище. Неизвестно, встанет ли шоу в один ряд с фильмами Джексона или заслуживает имя Толкина, но пока оно воспринимается как нечто мощное, чего только и можно ожидать от исторически дорогого производства", — заявил Эрик Франциско из Inverse.Брэндон Кац из The Wrap назвал первые два эпизода "захватывающим зрелищем"."Масштаб, размах, амбиции и грандиозность — им нет равных на ТВ. А ведь у шоу есть весьма трудоемкая задача — представить очень много необходимых для вселенной (созданной в произведениях Толкина, — Прим. ред.) элементов, так что ему нужно время для разгона", — объясняет Кац. "Это кинематографический опыт, — говорит говорит Родриго Салем, пишущий для Folha. — В идеале серии нужно смотреть на большом экране. Это настоящий Толкин, и в то же время ощущается связь шоу с фильмами Питера Джексона. Спецэффекты блестящие, актерская игра потрясающая. Тут такой пролог, что он напрочь развеет все самые ужасные ваши предчувствия (о качестве сериала, — Прим. ред.)". "Признаюсь, я удивлена из-за того, что первые серии мне так сильно понравились. Пышный, большой — этот проект подарил глоток свежего воздуха всей франшизе. Думаю, шоу вам понравится, как только вы в него втянетесь", — считает Стейси Ламбе из Entertainment Tonight.Сюжет сериала разворачивается во время так называемой Второй эпохи Средиземья, когда были созданы Кольца власти, то есть задолго до событий, о которых рассказывается в "Хоббите" и "Властелине колец". Премьера сериала "Властелин колец: Кольца власти" запланирована на 2 сентября.
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новости культуры, кино и сериалы, джон толкин, что посмотреть , властелин колец
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джон Толкин, что посмотреть , Властелин колец
11:25 25.08.2022 (обновлено: 11:48 25.08.2022)
 
Смелое зрелище: вышли первые отзывы на шоу "Властелин колец: Кольца власти"

В соцсетях появились первые отзывы на сериал "Властелин колец: Кольца власти"

© Prime VideoКадр из трейлера сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Кадр из трейлера сериала Властелин колец: Кольца власти
© Prime Video
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Критики посмотрели первые два эпизода сериала "Властелин колец: Кольца власти" по произведениям Джона Толкина до его официальной премьеры. После снятия эмбарго на публикации в соцсети они начали делиться впечатлениями о шоу в своих аккаунтах, пишет Variety.
"Я посмотрел "Кольца власти" и могу с уверенностью сказать, что вы ими будете довольны. Масштабное, смелое и красивое зрелище. Неизвестно, встанет ли шоу в один ряд с фильмами Джексона или заслуживает имя Толкина, но пока оно воспринимается как нечто мощное, чего только и можно ожидать от исторически дорогого производства", — заявил Эрик Франциско из Inverse.
Брэндон Кац из The Wrap назвал первые два эпизода "захватывающим зрелищем".
"Масштаб, размах, амбиции и грандиозность — им нет равных на ТВ. А ведь у шоу есть весьма трудоемкая задача — представить очень много необходимых для вселенной (созданной в произведениях Толкина, — Прим. ред.) элементов, так что ему нужно время для разгона", — объясняет Кац.
© Prime VideoКадр из трейлера сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Кадр из трейлера сериала Властелин колец: Кольца власти
1 из 3
Кадр из трейлера сериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Prime Video
© Prime Video

Трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Кадр из трейлера сериала Властелин колец: Кольца власти
2 из 3

Трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Prime Video
© Prime Video

Сцена из трейлера сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Кадр из трейлера сериала Властелин колец: Кольца власти
3 из 3

Сцена из трейлера сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Prime Video
1 из 3
Кадр из трейлера сериала "Властелин колец: Кольца власти"
© Prime Video
2 из 3

Трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Prime Video
3 из 3

Сцена из трейлера сериала "Властелин колец: Кольца власти"

© Prime Video
"Это кинематографический опыт, — говорит говорит Родриго Салем, пишущий для Folha. — В идеале серии нужно смотреть на большом экране. Это настоящий Толкин, и в то же время ощущается связь шоу с фильмами Питера Джексона. Спецэффекты блестящие, актерская игра потрясающая. Тут такой пролог, что он напрочь развеет все самые ужасные ваши предчувствия (о качестве сериала, — Прим. ред.)".
"Первые два эпизода — просто радость. Я словно в Средиземье вернулась. Не терпится узнать, что будет дальше", — делится переживаниями Деван Когган из Entertainment Weekly.
"Признаюсь, я удивлена из-за того, что первые серии мне так сильно понравились. Пышный, большой — этот проект подарил глоток свежего воздуха всей франшизе. Думаю, шоу вам понравится, как только вы в него втянетесь", — считает Стейси Ламбе из Entertainment Tonight.
© Amazon Prime VideoКадр из сериала "The Lord of the Rings: The Rings of Power"
Кадр из сериала The Lord of the Rings: The Rings of Power
1 из 3
Кадр из сериала "The Lord of the Rings: The Rings of Power"
© Amazon Prime Video
© Prime VideoКадр из трейлера к сериалу "Властелин колец"
Кадр из трейлера к сериалу Властелин колец
2 из 3
Кадр из трейлера к сериалу "Властелин колец"
© Prime Video
© Amazon Prime Video

Фрагмент из сериала "The Lord of the Rings: The Rings of Power"

Кадр из сериала The Lord of the Rings: The Rings of Power
3 из 3

Фрагмент из сериала "The Lord of the Rings: The Rings of Power"

© Amazon Prime Video
1 из 3
Кадр из сериала "The Lord of the Rings: The Rings of Power"
© Amazon Prime Video
2 из 3
Кадр из трейлера к сериалу "Властелин колец"
© Prime Video
3 из 3

Фрагмент из сериала "The Lord of the Rings: The Rings of Power"

© Amazon Prime Video
Сюжет сериала разворачивается во время так называемой Второй эпохи Средиземья, когда были созданы Кольца власти, то есть задолго до событий, о которых рассказывается в "Хоббите" и "Властелине колец".
Премьера сериала "Властелин колец: Кольца власти" запланирована на 2 сентября.
Кадр из трейлера сериала Властелин колец: Кольца власти
Вчера, 10:50Культура
Вышел трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"
 
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