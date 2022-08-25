Смелое зрелище: вышли первые отзывы на шоу "Властелин колец: Кольца власти"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Критики посмотрели первые два эпизода сериала "Властелин колец: Кольца власти" по произведениям Джона Толкина до его официальной премьеры. После снятия эмбарго на публикации в соцсети они начали делиться впечатлениями о шоу в своих аккаунтах, пишет Variety. "Я посмотрел "Кольца власти" и могу с уверенностью сказать, что вы ими будете довольны. Масштабное, смелое и красивое зрелище. Неизвестно, встанет ли шоу в один ряд с фильмами Джексона или заслуживает имя Толкина, но пока оно воспринимается как нечто мощное, чего только и можно ожидать от исторически дорогого производства", — заявил Эрик Франциско из Inverse.Брэндон Кац из The Wrap назвал первые два эпизода "захватывающим зрелищем"."Масштаб, размах, амбиции и грандиозность — им нет равных на ТВ. А ведь у шоу есть весьма трудоемкая задача — представить очень много необходимых для вселенной (созданной в произведениях Толкина, — Прим. ред.) элементов, так что ему нужно время для разгона", — объясняет Кац. "Это кинематографический опыт, — говорит говорит Родриго Салем, пишущий для Folha. — В идеале серии нужно смотреть на большом экране. Это настоящий Толкин, и в то же время ощущается связь шоу с фильмами Питера Джексона. Спецэффекты блестящие, актерская игра потрясающая. Тут такой пролог, что он напрочь развеет все самые ужасные ваши предчувствия (о качестве сериала, — Прим. ред.)". "Признаюсь, я удивлена из-за того, что первые серии мне так сильно понравились. Пышный, большой — этот проект подарил глоток свежего воздуха всей франшизе. Думаю, шоу вам понравится, как только вы в него втянетесь", — считает Стейси Ламбе из Entertainment Tonight.Сюжет сериала разворачивается во время так называемой Второй эпохи Средиземья, когда были созданы Кольца власти, то есть задолго до событий, о которых рассказывается в "Хоббите" и "Властелине колец". Премьера сериала "Властелин колец: Кольца власти" запланирована на 2 сентября.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Критики посмотрели первые два эпизода сериала "Властелин колец: Кольца власти" по произведениям Джона Толкина до его официальной премьеры. После снятия эмбарго на публикации в соцсети они начали делиться впечатлениями о шоу в своих аккаунтах, пишет Variety.
"Я посмотрел "Кольца власти" и могу с уверенностью сказать, что вы ими будете довольны. Масштабное, смелое и красивое зрелище. Неизвестно, встанет ли шоу в один ряд с фильмами Джексона или заслуживает имя Толкина, но пока оно воспринимается как нечто мощное, чего только и можно ожидать от исторически дорогого производства", — заявил Эрик Франциско из Inverse.
Брэндон Кац из The Wrap назвал первые два эпизода "захватывающим зрелищем".
"Масштаб, размах, амбиции и грандиозность — им нет равных на ТВ. А ведь у шоу есть весьма трудоемкая задача — представить очень много необходимых для вселенной (созданной в произведениях Толкина, — Прим. ред.) элементов, так что ему нужно время для разгона", — объясняет Кац.
"Это кинематографический опыт, — говорит говорит Родриго Салем, пишущий для Folha. — В идеале серии нужно смотреть на большом экране. Это настоящий Толкин, и в то же время ощущается связь шоу с фильмами Питера Джексона. Спецэффекты блестящие, актерская игра потрясающая. Тут такой пролог, что он напрочь развеет все самые ужасные ваши предчувствия (о качестве сериала, — Прим. ред.)".
"Первые два эпизода — просто радость. Я словно в Средиземье вернулась. Не терпится узнать, что будет дальше", — делится переживаниями Деван Когган из Entertainment Weekly.
"Признаюсь, я удивлена из-за того, что первые серии мне так сильно понравились. Пышный, большой — этот проект подарил глоток свежего воздуха всей франшизе. Думаю, шоу вам понравится, как только вы в него втянетесь", — считает Стейси Ламбе из Entertainment Tonight.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.