https://ria.ru/20220825/terekhova-1811533962.html

Биография Маргариты Тереховой

Биография Маргариты Тереховой - РИА Новости, 25.08.2022

Биография Маргариты Тереховой

Актриса, народная артистка России Маргарита Борисовна Терехова родилась 25 августа 1942 года в городе Туринске Свердловской области в семье актеров. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T00:52

2022-08-25T00:52

2022-08-25T00:52

справки

маргарита терехова

туринск

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Актриса, народная артистка России Маргарита Борисовна Терехова родилась 25 августа 1942 года в городе Туринске Свердловской области в семье актеров.С 1959 года по 1961 год училась на физико-математическом факультете Ташкентского государственного университета. Оставив университет, уехала в Москву, где поступила в Школу-студию Юрия Завадского при Театре имени Моссовета. В 1964 году по окончании студии Терехова стала актрисой Театра имени Моссовета. На сцене она играла Клеопатру в "Цезаре и Клеопатре" Бернарда Шоу, Мари в спектакле "Глазами клоуна" по роману Генриха Белля, Соню Мармеладову в спектакле "Петербургские сновидения" по роману Федора Достоевского, Елизавету в "Царской охоте" по пьесе Леонида Зорина, Любовь Сергеевну в "Теме с вариациями" Самуила Алешина, Вирджинию Вальтер в "Милом друге" по Ги де Мопассану и другие роли.Как режиссер Терехова поставила в театре спектакль "Когда пройдет пять лет" по поэзии Федерико Гарсиа Лорки, где сыграла роль Маски. В 1983-1986 годах вместе с Игорем Тальковым организовала коллектив "Балаганчик" (Росконцерт).В кино Маргарита Терехова дебютировала в 1965 году в фильме режиссера Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!". Затем она снялась в главной роли в драме Павла Любимова "Бегущая по волнам" (1967) по одноименному роману Александра Грина, сыграла Наташу Шипилову в киноповести Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" (1970), Тасю в драме Ильи Авербаха "Монолог" (1972).Известность актрисе принесли две главные роли – матери (Марии) и жены (Натальи) в фильме Андрея Тарковского "Зеркало" (1974). Всенародная слава и любовь пришли к ней в конце 1970-х годов после роли графини Дианы в "Собаке на сене" Яна Фрида и роли Миледи в киномюзикле "Д'Артаньян и три мушкетера", поставленном Георгием Юнгвальд-Хилькевичем. В 1989 году Маргарита Терехова снялась в трагикомедии режиссера Сергея Овчарова "Оно", в 1990 году – картине эстонского режиссера Авро Ихо "Только для сумасшедших". За работу в последней из них Терехова получила призы за лучшую женскую роль международных кинофестивалей в Сан-Ремо (1991), Руане (1992) и Брюгге (1993).В 1990-е актриса практически не снималась в кино, сосредоточившись на работе в театре. В 2005 году в качестве кинорежиссера поставила "Чайку" Антона Чехова, в которой сама сыграла роль Аркадиной. С 2005 года Маргарита Терехова из-за болезни не играет в театре и не снимается в кино.Маргарита Терехова – народная артистка России (1996). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002).В 2012 году Терехова была удостоена диплома и почетного приза за вклад в кинематограф фестиваля отечественного кино "Московская премьера". В 2017 году актриса была отмечена специальным призом "За вклад в киноискусство" Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало". Маргарита Терехова была несколько раз замужем. Ее первым супругом был заслуженный артист России Вячеслав Бутенко, вторым – болгарский актер Савва Хашимов (1940-2012), третьим – кинорежиссер Алексей Габрилович (1936-1995).От второго брака у актрисы есть дочь Анна Терехова (1970 года рождения), ставшая актрисой. В 1981 году у нее родился сын Александр Терехов (Тураев).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

туринск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, маргарита терехова, туринск