Гран-при кинофестиваля Тарковского получили китайская и российская картины

ИВАНОВО, 19 июн — РИА Новости. Фильмы "Теснота" российского режиссера Кантемира Балагова и "Я не мадам Бовари" режиссера Фэн Сяоган (Китай) стали обладателями гран-при кинофестиваля имени Андрея Тарковского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

Призы XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" вручены на церемонии закрытия, состоявшейся в минувшее воскресенье в городе Иваново.

"Приз победителям вручил Амат Эскаланте. Картина Кантемира Балагова, участвовавшая в Каннском фестивале, собрала на XI "Зеркале" еще ряд призов. Вместе с хорватским фильмом "Краткая экскурсия" "Теснота" удостоена премии молодых кинокритиков "Голос". Фильм также получил Приз зрительских симпатий. Награду режиссеру вручил губернатор Ивановской области, председатель оргкомитета кинофестиваля Павел Коньков", —сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что приз за лучшую режиссуру достался картине "Краткая экскурсия". Призом "Специальное упоминание жюри" отмечены актриса Веро Тшанда Бейя, сыгравшая главную роль в картине "Фелисите" (режиссер Ален Гомис), и режиссёры картины "Глупая птица" Хуан Цзи и Рюдзи Оцука (Китай). Приза "За профессиональные достижения" удостоен оператор фильма "Сексуальная Дурга" (реж. Санар Кумал") Пратап Джозеф.

На церемонии закрытия специальным призом "За вклад в киноискусство" отмечена Маргарита Терехова, работавшая с Андреем Тарковским в его постановке шекспировского "Гамлета" и кинофильме "Зеркало". Губернатор Ивановской области Павел Коньков вручил награду дочери актрисы Анне Тереховой. "Творческое наследие выдающегося кинорежиссера Андрея Тарковского уже одиннадцатый год объединяет на Ивановской земле режиссеров авторского кино, кинематографистов, актеров из России и зарубежья. Фестивальная программа этого года подарила зрителям и гостям яркие эмоции и новые темы для размышлений", — приводит пресс-служба слова Конькова.

В международную конкурсную программу кинофестиваля вошли 10 фильмов, в том числе картины из Индии, Хорватии, Китая, Германии, Израиля, Кореи, Франции, Сенегала и России. Игровое кино оценивало жюри, в состав которого вошли венгерский режиссер театра и кино, обладатель множества наград международных кинофестивалей Янош Сас, обладательница Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля 2012 года, израильская актриса Хадас Ярон, актриса Елена Коренева, казахский режиссер и сценарист Жанна Исабаева. Председателем жюри XI кинофестиваля стал классик мирового кинематографа, мексиканский режиссер Амат Эскаланте.

В документальном конкурсе "Зеркало "Артдокфеста" было представлено восемь фильмов из России, Боснии, Армении, Эстонии, Белоруссии. Решением специального жюри приз "Большое Зеркало Артдокфеста" вручен создателям картины "В центре циклона", "Малым Зеркалом Артдокфеста" отмечен фильм "Освобождение: инструкция по применению". Всего на кинофестивале, стартовавшем 13 июня, показано около 100 фильмов. В этом году на кинофоруме "Зеркало" впервые запущен параллельный конкурс "Тарковский online". Возглавил жюри этого конкурса Валерий Тодоровский, добавили в пресс-службе.

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