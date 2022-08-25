https://ria.ru/20220825/telekanal-1811538210.html

Телеканал "Культура"

Телеканал "Культура" - РИА Новости, 25.08.2022

Телеканал "Культура"

Телеканал "Культура" – просветительский федеральный телеканал, входящий в медиахолдинг ВГТРК. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T03:04

2022-08-25T03:04

2022-08-25T03:04

справки

культура (телеканал)

россия

вгтрк

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Телеканал "Культура" – просветительский федеральный телеканал, входящий в медиахолдинг ВГТРК. Телеканал "Культура" (с 2010 года – "Россия-Культура" ("Россия-К") был учрежден указом президента Российской Федерации от 25 августа 1997 года и начал вещание 1 ноября 1997 года. В числе инициаторов создания телеканала были академик Дмитрий Лихачев, виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович и другие деятели науки и искусства.В 1997 году был учрежден Попечительский совет канала, состоящий из видных представителей научной и творческой интеллигенции. Его целью стало определение основных направлений и перспектив программной политики канала, концепции его вещания и перспективы развития, а также привлечение организаций, предприятий, творческих союзов, фондов и отдельных лиц в деятельности канала.С июля 2002 года функции попечительского совета были переданы Совету по культуре и искусству при президенте РФ. Первым главным редактором телеканала был назначен Михаил Швыдкой.В июне 1998 года указом президента РФ главным редактором телеканала "Культура" была назначена Татьяна Паухова. В ноябре 2009 года ее сменил Сергей Шумаков. Цель работы телеканала – восстановление культурно-просветительской и воспитательной функции государственного телевидения в РФ.Контент телеканала – это уникальный фонд видеоматериалов о самых ярких событиях в российской и мировой культуре, программы об истории, музыке, театре, архитектуре, изобразительном искусстве и литературе, а также художественные и документальные сериалы. Подавляющее большинство программ основано на отечественном контенте.В первый год работы телеканала ежедневный объем его телевещания в эфире составил 16,5 часов. Значительную долю эфира занимали фондовые и архивные программы. Но уже тогда программы собственного производства занимали около пяти часов эфирного времени. За годы работы телеканалом был сформирован и постоянно пополняется уникальный фонд видеоматериалов, посвященных самым ярким событиям в российской и мировой культуре.В эфире телеканала "Культура" выходит большое количество образовательных, исторических, культурологических, художественных, публицистических программ, осуществляется показ художественных картин, являющихся классикой мирового кинематографа, а также легендарных театральных постановок.Среди ведущих: Михаил Пиотровский ("Эрмитаж"), Михаил Швыдкой (ток-шоу "Агора"), Сати Спивакова ("Нескучная классика"), Геннадий Янин ("Абсолютный слух"), Дарья Златопольская ("Белая студия"), Юлиан Макаров ("Главная роль"), Кирилл Разлогов ("Культ кино"), и другие.В разные годы популярными проектами и передачами канала также стали "Вокзал мечты", "Искатели", "Линия жизни", "Большой балет", "Романтика романса", "Большие и маленькие", "Большой джаз" и другие.В 2000 году телеканалом был учрежден Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". Он остается единственным на российском телевидении детским конкурсом в области академической музыки. За годы проведения конкурса в нем приняли участие дети из многих российских городов и разных стран. В состав жюри конкурса входили всемирно признанные мастера академической музыки – Алексей Рыбников, Александр Чайковский, Светлана Безродная, Марк Горенштейн, Игорь Бутман, Денис Мацуев. В 2011-2017 годах на канале выходил проект "Большая опера" – конкурс профессиональных оперных певцов, сочетающий в себе элементы шоу и академического концерта. В проекте принимали участие певцы из России, Германии, Австрии, Монголии, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Многие из них сегодня покоряют лучшие оперные театры мира.В 2015 году телеканал "Россия К" представил новый проект "Большой балет" – единственный в истории отечественного телевидения балетный конкурс.С момента образования и до сегодняшнего дня телеканал "Культура" является единственным общенациональным каналом, существующим без коммерческой рекламы.Телеканал "Россия-К" – многократный победитель телевизионной премии "ТЭФИ", обладатель многих других наград.Весь контент телеканала доступен на платформе "Смотрим", запущенной в ноябре 2020 года и объединяющей контент всех активов ВГТРК. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, культура (телеканал), россия, вгтрк