https://ria.ru/20220825/telefon-1812046776.html

Телефон Вовк, подозреваемой в убийстве Дугиной, находится за рубежом

Телефон Вовк, подозреваемой в убийстве Дугиной, находится за рубежом - РИА Новости, 25.08.2022

Телефон Вовк, подозреваемой в убийстве Дугиной, находится за рубежом

Телефон гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной, по-прежнему находится за рубежом, убедился корреспондент РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:37

2022-08-25T12:37

2022-08-25T14:39

россия

европа

следственный комитет россии (ск рф)

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Телефон гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной, по-прежнему находится за рубежом, убедился корреспондент РИА Новости, позвонив на ее сотовый.При звонке на номер Вовк автоинформатор сообщает на английском языке, что абонент не может принять звонок.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ведомства, после покушения она с ребенком уехала в Эстонию через Псковскую область. Следственный комитет не исключает, что, помимо Вовк, к убийству могли быть причастны иные лица.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан. Отец и двоюродная сестра Вовк сообщили РИА Новости, что около месяца назад, до гибели Дугиной, Вовк также выезжала в Европу.СК России заявил, что планирует объявить подозреваемую в розыск.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220823/vovk-1811636600.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, европа, следственный комитет россии (ск рф), дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной