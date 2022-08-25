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Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань - РИА Новости, 25.08.2022
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Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань
Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань - РИА Новости, 25.08.2022
Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань
Визит на Тайвань американского сенатора Марши Блэкберн служит ярким примером дестабилизации обстановки в регионе из-за Вашингтона, заявили в посольстве Китая. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:09
2022-08-25T23:48
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тайвань
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Визит на Тайвань американского сенатора Марши Блэкберн служит ярким примером дестабилизации обстановки в регионе из-за Вашингтона, заявили в посольстве Китая."США демонстрируют, что они не хотят стабильности в Тайваньском проливе", — говорится в комментарии посольства.В дипмиссии заявили, что расценивают действия США как вмешательство в дела Китая.Блэкберн, представляющая в сенате штат Теннесси и состоящая в комитете по вооружениям и торговле, прибыла в Тайбэй для трехдневного визита.Это уже четвертый за месяц визит американской делегации на остров. Наибольший резонанс и протест со стороны Пекина вызвала поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Власти Китая указывали на недопустимость несогласованных посещений острова, который Пекин считает своей территорией, однако Белый дом, формально заверив КНР в неизменности политики "одного Китая", пошел на эскалацию, допустив поездку Пелоси.В качестве ответа Китай провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, в отношении спикера палаты представителей Пекин также ввел санкции.
https://ria.ru/20220825/tayvan-1812020034.html
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в мире, китай, сша, тайвань, конгресс сша
В мире, Китай, США, Тайвань, Конгресс США
23:09 25.08.2022 (обновлено: 23:48 25.08.2022)
 
Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань

Посольство КНР: визит Блэкберн на Тайвань показывает, что США не хотят стабильности

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Визит на Тайвань американского сенатора Марши Блэкберн служит ярким примером дестабилизации обстановки в регионе из-за Вашингтона, заявили в посольстве Китая.
"США демонстрируют, что они не хотят стабильности в Тайваньском проливе", — говорится в комментарии посольства.
В дипмиссии заявили, что расценивают действия США как вмешательство в дела Китая.
Блэкберн, представляющая в сенате штат Теннесси и состоящая в комитете по вооружениям и торговле, прибыла в Тайбэй для трехдневного визита.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
11:12
В Минобороны КНР обвинили США в нынешнем кризисе вокруг Тайваня
Это уже четвертый за месяц визит американской делегации на остров. Наибольший резонанс и протест со стороны Пекина вызвала поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Власти Китая указывали на недопустимость несогласованных посещений острова, который Пекин считает своей территорией, однако Белый дом, формально заверив КНР в неизменности политики "одного Китая", пошел на эскалацию, допустив поездку Пелоси.
В качестве ответа Китай провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, в отношении спикера палаты представителей Пекин также ввел санкции.
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
18:38
Экс-госсекретарь США Помпео планирует поездку на Тайвань, пишут СМИ
 
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