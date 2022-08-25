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Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань
Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань - РИА Новости, 25.08.2022
Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань
Визит на Тайвань американского сенатора Марши Блэкберн служит ярким примером дестабилизации обстановки в регионе из-за Вашингтона, заявили в посольстве Китая. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:09
2022-08-25T23:09
2022-08-25T23:48
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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Визит на Тайвань американского сенатора Марши Блэкберн служит ярким примером дестабилизации обстановки в регионе из-за Вашингтона, заявили в посольстве Китая."США демонстрируют, что они не хотят стабильности в Тайваньском проливе", — говорится в комментарии посольства.В дипмиссии заявили, что расценивают действия США как вмешательство в дела Китая.Блэкберн, представляющая в сенате штат Теннесси и состоящая в комитете по вооружениям и торговле, прибыла в Тайбэй для трехдневного визита.Это уже четвертый за месяц визит американской делегации на остров. Наибольший резонанс и протест со стороны Пекина вызвала поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Власти Китая указывали на недопустимость несогласованных посещений острова, который Пекин считает своей территорией, однако Белый дом, формально заверив КНР в неизменности политики "одного Китая", пошел на эскалацию, допустив поездку Пелоси.В качестве ответа Китай провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, в отношении спикера палаты представителей Пекин также ввел санкции.
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в мире, китай, сша, тайвань, конгресс сша
В мире, Китай, США, Тайвань, Конгресс США
23:09 25.08.2022 (обновлено: 23:48 25.08.2022)
Китай отреагировал на визит очередной делегации США на Тайвань
Посольство КНР: визит Блэкберн на Тайвань показывает, что США не хотят стабильности
ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Визит на Тайвань американского сенатора Марши Блэкберн служит ярким примером дестабилизации обстановки в регионе из-за Вашингтона, заявили в посольстве Китая.
"США демонстрируют, что они не хотят стабильности в Тайваньском проливе", — говорится в комментарии посольства.
В дипмиссии заявили, что расценивают действия США
как вмешательство в дела Китая
.
Блэкберн, представляющая в сенате штат Теннесси
и состоящая в комитете по вооружениям и торговле, прибыла в Тайбэй
для трехдневного визита.
Это уже четвертый за месяц визит американской делегации на остров. Наибольший резонанс и протест со стороны Пекина
вызвала поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
.
Власти Китая указывали на недопустимость несогласованных посещений острова, который Пекин считает своей территорией, однако Белый дом, формально заверив КНР в неизменности политики "одного Китая", пошел на эскалацию, допустив поездку Пелоси.
В качестве ответа Китай провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, в отношении спикера палаты представителей Пекин также ввел санкции.