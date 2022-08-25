https://ria.ru/20220825/tayvan-1812169464.html

На Тайвань прибыла очередная американская делегация

На Тайвань прибыла очередная американская делегация - РИА Новости, 25.08.2022

На Тайвань прибыла очередная американская делегация

Самолет с американским сенатором Маршей Блэкберн приземлился на Тайване, местные телеканалы вели прямую трансляцию. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:59

2022-08-25T18:59

2022-08-25T20:42

тайвань

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в мире

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нэнси пелоси

китай

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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Самолет с американским сенатором Маршей Блэкберн приземлился на Тайване, местные телеканалы вели прямую трансляцию.Блэкберн, представляющая в сенате штат Теннесси и состоящая в комитете по вооружениям и торговле, прибыла на военном самолете UC-35A. Ожидается, что она проведет на острове три дня. Это уже четвертый за месяц визит американской делегации на остров. Наибольший резонанс и протест со стороны Пекина вызвала поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Власти Китая указывали на недопустимость несогласованных посещений острова, который Пекин считает своей территорией, однако Белый дом, формально заверив КНР в неизменности политики "одного Китая", пошел на эскалацию, допустив поездку Пелоси. В качестве ответа Китай провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, в отношении спикера палаты представителей Пекин также ввел санкции.

https://ria.ru/20220819/ucheniya-1810701792.html

https://ria.ru/20220825/tayvan-1812020034.html

тайвань

сша

китай

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