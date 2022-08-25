https://ria.ru/20220825/tayvan-1812169464.html
На Тайвань прибыла очередная американская делегация
На Тайвань прибыла очередная американская делегация - РИА Новости, 25.08.2022
На Тайвань прибыла очередная американская делегация
Самолет с американским сенатором Маршей Блэкберн приземлился на Тайване, местные телеканалы вели прямую трансляцию. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:59
2022-08-25T18:59
2022-08-25T20:42
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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Самолет с американским сенатором Маршей Блэкберн приземлился на Тайване, местные телеканалы вели прямую трансляцию.Блэкберн, представляющая в сенате штат Теннесси и состоящая в комитете по вооружениям и торговле, прибыла на военном самолете UC-35A. Ожидается, что она проведет на острове три дня. Это уже четвертый за месяц визит американской делегации на остров. Наибольший резонанс и протест со стороны Пекина вызвала поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Власти Китая указывали на недопустимость несогласованных посещений острова, который Пекин считает своей территорией, однако Белый дом, формально заверив КНР в неизменности политики "одного Китая", пошел на эскалацию, допустив поездку Пелоси. В качестве ответа Китай провел в этом регионе масштабные учения, против острова введены ограничительные экономические меры, в отношении спикера палаты представителей Пекин также ввел санкции.
https://ria.ru/20220819/ucheniya-1810701792.html
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тайвань, сша, в мире, конгресс сша, нэнси пелоси, китай
Тайвань, США, В мире, Конгресс США, Нэнси Пелоси, Китай
18:59 25.08.2022 (обновлено: 20:42 25.08.2022)
На Тайвань прибыла очередная американская делегация
Самолет с американским сенатором Блэкберн приземлился на Тайване