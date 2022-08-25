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Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером - РИА Новости, 25.08.2022
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Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером
Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером - РИА Новости, 25.08.2022
Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером
Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером, сообщает Центральное новостное агентство Тайваня. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:07
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в мире
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сша
китай
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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером, сообщает Центральное новостное агентство Тайваня.Отмечается, что делегация американских конгрессменов прибудет в тайбэйский аэропорт Суншань поздно вечером в четверг на американском военном самолете. В пятницу утром делегация встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и другими высокопоставленными чиновниками.Кто войдет в состав делегации, не уточняется.По информации агентства, МИД острова, комментируя этот визит, заявил, что "МИД своевременно сообщит о прибытии на Тайвань гостей, если такие будут".
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в мире, тайвань, сша, китай
В мире, Тайвань, США, Китай
15:07 25.08.2022 (обновлено: 16:35 25.08.2022)
 
Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером

На Тайвань в четверг вечером прибудет четвертая за месяц американская делегация

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером, сообщает Центральное новостное агентство Тайваня.
Отмечается, что делегация американских конгрессменов прибудет в тайбэйский аэропорт Суншань поздно вечером в четверг на американском военном самолете. В пятницу утром делегация встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и другими высокопоставленными чиновниками.
Кто войдет в состав делегации, не уточняется.
По информации агентства, МИД острова, комментируя этот визит, заявил, что "МИД своевременно сообщит о прибытии на Тайвань гостей, если такие будут".
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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