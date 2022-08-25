https://ria.ru/20220825/tayvan-1812104397.html

Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером

Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером - РИА Новости, 25.08.2022

Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером

Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером, сообщает Центральное новостное агентство Тайваня. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:07

2022-08-25T15:07

2022-08-25T16:35

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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Четвертая за месяц делегация США прибудет на Тайвань в четверг вечером, сообщает Центральное новостное агентство Тайваня.Отмечается, что делегация американских конгрессменов прибудет в тайбэйский аэропорт Суншань поздно вечером в четверг на американском военном самолете. В пятницу утром делегация встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и другими высокопоставленными чиновниками.Кто войдет в состав делегации, не уточняется.По информации агентства, МИД острова, комментируя этот визит, заявил, что "МИД своевременно сообщит о прибытии на Тайвань гостей, если такие будут".

https://ria.ru/20220825/tayvan-1812020034.html

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в мире, тайвань, сша, китай