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В Минобороны КНР обвинили США в нынешнем кризисе вокруг Тайваня - РИА Новости, 25.08.2022
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В Минобороны КНР обвинили США в нынешнем кризисе вокруг Тайваня
В Минобороны КНР обвинили США в нынешнем кризисе вокруг Тайваня - РИА Новости, 25.08.2022
В Минобороны КНР обвинили США в нынешнем кризисе вокруг Тайваня
США стали главным зачинщиком нынешнего кризиса в Тайваньском проливе, Вашингтон должен незамедлительно исправить свои ошибки вместо провоцирования дальнейшей... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:12
2022-08-25T11:13
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. США стали главным зачинщиком нынешнего кризиса в Тайваньском проливе, Вашингтон должен незамедлительно исправить свои ошибки вместо провоцирования дальнейшей эскалации в регионе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.Ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что Китай слишком остро отреагировал на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, и прибегнул к провокациям и угрозам для усиления давления на остров. В свою очередь посол США в Китае Николас Бернс заявил, что реакция КНР на визит американского политика на остров была "чрезмерной" и указал, что Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем"."США, будучи главным инициатором нынешнего кризиса, должны взять на себя полную ответственность. Вашингтон должен строго соблюдать принцип "одного Китая", немедленно принять меры для исправления своих ошибок вместо дальнейшей эскалации напряженности в Тайваньском проливе", - заявил Тань Кэфэй.Он подчеркнул, что критика проводимых китайской армией учений со стороны ряда западных стран, включая США, полностью искажает факты, и является попыткой переложить ответственность на других."Причина и следствие нынешней ситуации в Тайваньском проливе абсолютно ясны, с первого взгляда понятно, что правильно, а что нет. Народно-освободительная армия Китая недавно провела военные учения вблизи острова Тайвань, которые были открыты, прозрачны, профессиональны и разумны, они стали предупреждением для провокаторов и нарушителей порядка", - добавил он.Представитель ведомства подчеркнул, что учения были законным и справедливым шагом, предпринятым с целью защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
https://ria.ru/20220825/tayvan-1811993608.html
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси
11:12 25.08.2022 (обновлено: 11:13 25.08.2022)
 
В Минобороны КНР обвинили США в нынешнем кризисе вокруг Тайваня

В Минобороны Китая назвали США главным зачинщиком кризиса в Тайваньском проливе

© AP Photo / Johnson LaiСенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Johnson Lai
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. США стали главным зачинщиком нынешнего кризиса в Тайваньском проливе, Вашингтон должен незамедлительно исправить свои ошибки вместо провоцирования дальнейшей эскалации в регионе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что Китай слишком остро отреагировал на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, и прибегнул к провокациям и угрозам для усиления давления на остров. В свою очередь посол США в Китае Николас Бернс заявил, что реакция КНР на визит американского политика на остров была "чрезмерной" и указал, что Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем".
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"США, будучи главным инициатором нынешнего кризиса, должны взять на себя полную ответственность. Вашингтон должен строго соблюдать принцип "одного Китая", немедленно принять меры для исправления своих ошибок вместо дальнейшей эскалации напряженности в Тайваньском проливе", - заявил Тань Кэфэй.
Он подчеркнул, что критика проводимых китайской армией учений со стороны ряда западных стран, включая США, полностью искажает факты, и является попыткой переложить ответственность на других.
"Причина и следствие нынешней ситуации в Тайваньском проливе абсолютно ясны, с первого взгляда понятно, что правильно, а что нет. Народно-освободительная армия Китая недавно провела военные учения вблизи острова Тайвань, которые были открыты, прозрачны, профессиональны и разумны, они стали предупреждением для провокаторов и нарушителей порядка", - добавил он.
Представитель ведомства подчеркнул, что учения были законным и справедливым шагом, предпринятым с целью защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
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